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21 Haziran 2020 Pazar 07:11:00 - Güncelleme:21 Haziran 2020 Pazar 07:12:00

Şili'de muhtemel Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 3 binden fazla

Kaynak: AA

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Güney Amerika ülkesi Şili'de muhtemel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölüm sayısının 3 binden fazla olduğu belirtildi.

Şili Sağlık Bakanlığının haftalık paylaştığı, içinde Kovid-19 verilerinin yer aldığı raporda, ülkede Kovid-19 kaynaklı doğrulanmış ölümlerle, muhtemel virüs sebepli toplam ölüm sayısının 7 bin 144 olduğu ifade edildi.

Raporda, Kovid-19 kaynaklı doğrulanmış ölüm sayısının 4 bin 75, doğrulanmamış muhtemel virüs kaynaklı ölüm sayısının da 3 bin 69 olduğu kaydedildi.

Ülkede salgından en çok etkilenen ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan Bölgesi 5 bin 531 doğrulanmış ve muhtemel Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü yer olarak öne çıkıyor.

Nüfusu 19 milyonu aşan Şili, 236 bin 748 vaka sayısıyla Latin Amerika'da Brezilya ve Peru'nun ardından en çok vakanın görüldüğü ülke durumunda bulunuyor.

Ülkenin eski Sağlık Bakanı Jaime Manalich, Dünya Sağlık Örgütüne bildirilen Kovid-19 kaynaklı ölümlerin, halka açıklananın neredeyse iki katı olduğunun basına yansımasının ardından geçen hafta istifa etmişti.

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