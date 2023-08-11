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11 Ağustos 2023 Cuma 17:40:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 17:40:00

Sığınmacılar için inşa edilmişti: Lejyonella bakterisi sebebiyle boşaltıldı

Kaynak: AA

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İngiltere'de düzensiz göçmenlerin yerleştirildiği Bibby Stockholm gemisi, suda bir tür akciğer rahatsızlığı olan lejyoner hastalığına yol açan lejyonella bakterisi bulunması nedeniyle tahliye edildi.

Ülke medyasında yer alan habere göre, güneydeki Portland Limanı'na demirli barınak gemideki sularda lejyonella bakterisi bulundu.

İlk etapta gemiye yerleştirilecek 50 kişiden 39'unun getirildiği gemideki düzensiz göçmenlerin başka noktalara taşıma kararı alınırken, Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Robert Jenrick başkanlığında bir heyet konuyla ilgili toplantı yapma kararı aldı.

Henüz hiçbir göçmende semptom görülmediği belirtilirken, yapılacak diğer testlerin temiz çıkması halinde göçmenler Bibby Stockholm'e tekrar taşınacak.

Grip benzeri semptomlarla başlayıp devamında zatürreye doğru ilerleyen lejyoner hastalığı tedavi edilmediğinde solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği gibi hastalıklara yol açıp ölüme sebebiyet verebiliyor.

Genelde insan yapımı su sistemlerinde bulunan lejyonella bakterisi en fazla verimliliği düşürmemek adına daha az dezenfeksiyonun yapıldığı yapılar ile otel, yurt, hastane gibi çok fazla insan tarafından kullanılan binalarda görülüyor.

500 GÖÇMENİN GEMİYE TAŞINMASI PLANLANIYOR

Bibby Stockholm gemisi İngiltere'nin otellerde tuttuğu yaklaşık 50 bin düzensiz göçmeni daha az maliyetli yerlere taşıma planı kapsamında gündeme gelmişti.

Temmuz ayında limana getirilen gemiye 18 ay içinde 18-65 yaş arası 500 erkek göçmenin taşınması planlanıyor.

İlk göçmenlerin geçen hafta yerleşmeye başladığı gemi, insan hakları örgütleri ve göçmenlere destek veren sivil toplum toplu yaşam şartlarına uygun olmamak ve "hapishane gemisi" olmakla eleştiriliyor.

Gemide yaşanacak bir yangın ve acil durumun felakete sebep olacağı da ifade edilirken, İngiltere hükümeti daha fazla gemiye daha fazla göçmen taşımayı planlıyor.

Hükümet ayrıca göçmenleri askeri tesislerde kullanılmayan binalar ile kurulacak büyük çadırlara taşımayı da amaçlıyor.

Etiketler : ingiltere i lejyonella bakterisi Bibby Stockholm gemisi
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