Uzayda mahsur kaldı

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31 Aralık 2021 Cuma 07:00:00 - Güncelleme:31 Aralık 2021 Cuma 09:02:00

Sergei Krikalev'in dünyaya dönüşü neden reddedildi?

Kaynak: Aksam.com.tr

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Sovyetler Birliği döneminde uzay görevine giden Sergei Krikalev, SSCB'nin son vatandaşı olarak kayıtlara geçti.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından hemen önce ülkeye bağlı Mir Uzay İstasyonu'na göreve giden Sergei Krikalev, Birliğin dağılmasının ardından uzun süre dünyaya geri dönemedi.

Krikalev dünyaya döndüğü zaman, bir zamanların güçlü Sovyetler Birliği'nin kalan tek vatandaşı olacaktı.

Krikalev basit onarım işleri için uzaydaki görevlerini tamamlarken büyük ve güçlü Sovyetler Birliği dağıldı. Dağılışın ardından görev süresi bitmesine rağmen yaşanan siyasi çalkantılar nedeniyle Krikalev dünyaya uzun bir süre geri dönemedi.

O dönemde uzay istasyonundaki radyo aracılığıyla dünyadaki sıradan vatandaşlarla iletişim kuran Krikalev'in ünü yayılmaya başladı.

Mihail Gorbaçov ülkesinin kontrolünü kaybederken ve SSCB dağılırken Krikalev uzaydaydı. Dünya'da kötüleşen siyasi ve ekonomik kargaşa nedeniyle Krikalev'in uzayda kalması istendi.

Bütün bu süre boyunca, Krikalev'in dünyadaki ve ülkesindeki durum hakkında bir fikri vardı fakat evinin dağılmakta olduğundan, başka bir ulusla ve başka bir liderle karşılaşacağından habersizdi.

Krikalev'in uzayda uzun süre kalması Rusya üzerinde mali baskı yarattı. Fon elde etmek için başarısız olan ülke, Batı ülkelerine uzay istasyonu tatilleri teklif etti. Hatta Mir Uzay İstasyonu'nun satılacağı haberleri mürettebat arasında endişeye neden oldu.

Mir Uzay İstasyonu'na giden Krikalev 151 günlük uzay görevini 1 yıl boyunca yapmak zorunda kaldı. Mart 1992'de Krikalev, Dünya'ya dönebileceğine dair bir haber aldı. Krikalev, Dünya kendi etrafında tam tur dönüşüne 5 bin kez şahit olmuş, binlerce gün doğumu ve gün batımını izlemişti.

Böylece Krikalev, Sovyetler Birliği'nin son vatandaşı oldu. Şimdilerde ise Krikalev, Rus uzay ajansı Roscosmos'un direktörü olarak görev yapıyor.

Etiketler : Sovyetler Birliği Mir Uzay İstasyonu Sergei Krikalev
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