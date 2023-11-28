İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde yaşayan ve 2 yıldır İsrail hapishanesinde bulunan Ceradat, serbest bırakıldıktan sonra konuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den sonra Filistinli kadın esirlerin ciddi şekilde dövüldüğünü ve aşağılandığını söyleyen Ceradat, İsrailli yetkililerin morallerini bozmaya çalıştığını ancak bunu başaramadığını dile getirdi.

Ceradat "7 Ekim'den sonra kadın esirler tecrit altına alındı. Ben de vücudumda iz kalana kadar dövüldüm. Hakaretlere uğradık, yataksız, battaniyesiz bırakıldık." dedi.

"İŞGALE RAĞMEN, DİRENİŞİN İRADESİYLE HAPİSHANENİN KAPISINI KIRDIK"



Filistinli kadın, İsrail hapishanelerindeki şartların çok kötü olduğunu, esirlerin odalarından hemen her şeyin çıkarıldığını aktardı.

İki oğlu halen İsrail hapishanesinde bulunan 50 yaşındaki Ceradat, şöyle konuştu:

"Sanki bir rüyada yaşıyorum. İki yıllık zorlu esirliğin ardından bugün özgürüm. İşgale rağmen, direnişin iradesiyle hapishanenin kapısını kırdık."

"ONLAR İÇİN BAŞIMI DİK TUTUYORUM"



Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin kanı ve yıkılan evlere mâl olan bu özgürlüğün bedelinin ne derece yüksek olduğunu çok iyi bildiklerini aktaran Ceradat, şu ifadeleri kullandı:

"Onlar için başımı dik tutuyorum ve Allah'ın izniyle, yakında tüm esirlerin hapishanelerden serbest bırakıldığını göreceğimiz gün de gelecek."

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 241 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI



İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 51 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 150 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, dün, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.