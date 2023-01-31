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31 Ocak 2023 Salı 19:01:00 - Güncelleme:31 Ocak 2023 Salı 19:01:00

Şengen vize başvurularının dijitalleşmesi teklifi AP'de kabul gördü

Kaynak: AA

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Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Şengen vizesi başvurularının dijital ortamda yapılabilmesine yönelik raporu kabul etti.

AP'nin Sivil Özgürlükler Komitesine sunulan ve 5'e karşı 34 milletvekilinin kabul oyu verdiği rapor, vize başvurularının dijital olarak yapılarak vize süreçlerinin hızlandırılmasını ve güvenliğin artırılmasını hedefliyor.

Vize başvurularının dijitalleşmesi için gerekli yasal süreç içinde, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin temsilcilerinden oluşan AB Konseyi, AB Komisyonu ve AP'nin ortak müzakerelerle sonuca varması gerekiyor.

AB kurumlarının anlaşması halinde vizeler artık pasaportlara basılmayacak, bunun yerine dijital sisteme işlenecek.

SAHTECİLİĞİN ÖNLENMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Vize başvuru maliyetlerinin ve işlemlerinin azaltılması, başvuruların tek platform üzerinden alınması, sistemin AB sınır yönetimi ve veri tabanı sistemleriyle entegre hale getirilmesi, dijital vizeler sayesinde sahteciliğin önlenmesi ve güvenliğin artırılması öngörülüyor.

Ayrıca dijital vize başvuru sisteminde çoklu dil seçeneğinin bulunması, bu sayede aynı IP adresinden yapılan başvuruların topluca reddedilmesinin önlenmesi de parlamentodan geçen raporda yer alıyor.

Etiketler : Avrupa Parlamentosu Vize başvuru Şengen vizesi
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