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22 Şubat 2023 Çarşamba 23:31:00 - Güncelleme:22 Şubat 2023 Çarşamba 23:31:00

Senegalli eski milli futbolcuların formaları depremzedeler yararına satılacak

Kaynak: AA

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Senegalli eski milli futbolcular El Hadji Diouf ve Aliou Cisse, 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye maçında giydikleri formalarını, Türkiye'de top koşturmuş Demba Ba da Başakşehir formasını depremzedeler yararına bağışladı.

Bir dönem Senegal Milli Takımı kaptanı, bugün ise Senegal Milli Takım Direktörü olan Cisse ve eski milli futbolcu Diouf'un 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'ye elendikleri çeyrek final maçında giydiği imzalı formalar, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde satışa çıkarılacak.

Türkiye'de çeşitli kulüplerde top koşturan Senegalli futbolcu Demba Ba'nın da Başakşehir forması depremzedeler yararına satılacak.

Fransa'da yaşayan Demba Ba, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman'a gönderdiği video mesajda, depremler nedeniyle çok üzgün olduğunu belirterek, bağışladığı formanın ihtiyaç sahiplerine fayda sağlaması dileğinde bulundu.

Geçen hafta da Kayserispor'un Senegalli forveti Mame Thiam depremzedeler için hem Kayserispor hem de eski kulübü Fenerbahçe'de giydiği 2 formayı Dakar Büyükelçiliğine teslim etmişti.

İmzalı formalar, yarın Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde depremzedeler yararına yapılacak dayanışma programında açık artırmaya çıkarılacak.

Etiketler : Senegal Türkiye deprem

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