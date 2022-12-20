Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Türkiye'ye gelecek
Kaynak: AA
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Başkan Erdoğan'ın davetiyle yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Türkiye ve Senegal arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerin gündeminde, ikili münasebetlerin yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel meseleler yer alacak.
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