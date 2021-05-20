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20 Mayıs 2021 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2021 Perşembe 13:30:00

Senato'da "İsrail Filistin'i öldürüyor" pankartı açtılar

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Şili Senatosu'nda Filistin ve İsrail'de ölenler için saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca bir grup senatör Senato'nun girişinde 'İsrail Filistin'i öldürüyor' yazılı pankart açtı.

Şili'de bir grup senatör, Kongre'nin üst kanadı Senato'nun girişinde, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına dikkat çekmek için "İsrail Filistin'i öldürüyor" yazılı pankart açtı.

Şili'de yayın yapan Radio Cooperativa'da yer alan habere göre, Senatör Alejandro Navarro'nun öncülüğünde bir grup senatör, İsrail'in saldırılarına karşı tepkilerini gösterdi.

Senatörlerin Senatonun girişinde açtığı pankartta "İsrail, Filistin'i öldürüyor" ifadesi yer aldı.

Navarro, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'ya, Birleşmiş Milletler nezdinde şikayette bulunması çağrısı yaparak, "Filistin'de ırkçılık yapılıyor. Filistin ateş altında." dedi.

ŞİLİ SENATOSU'NDA FİLİSTİN VE İSRAİL'DE ÖLENLER İÇİN SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

Şili Kongresinin üst kanadı Senato'da, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırmasıyla başlayan çatışmalarda Filistin ve İsrail'de ölenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Senatör Alejandro Navarro, İsrail-Filistin çatışmalarında, 200'den fazla Filistinli ve 12 İsrailli'nin öldüğünü hatırlatarak, "Umarım Birleşmiş Milletler harekete geçer, Şili ve hükümeti bu hedefe, barışa odaklanır." dedi.

Navarro'nun konuşmasının ardından Senato Başkan Yardımcısı Jorge Pizzarro, katılımcıları, çatışmalarda hayatını kaybedenleri anmak ve bölgede barışın tesis edilmesi talebiyle 1 dakikalık saygı duruşuna çağırdı.

Birçok Senato üyesinin, oturuma, Filistin bayrağı ve kefiye takarak katıldığı görüldü.

- KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana en az 227 kişi yaşamını yitirdi.

Etiketler : şili senato israil kudüs
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