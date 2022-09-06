Scholz ve Macron enerji fiyatlarını görüştü

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şansölye Scholz'ün Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir video konferans gerçekleştirdiği, iki liderin Avrupa enerji arzı ve enerji fiyatlarının mevcut durumu hakkında görüş alışverişinde bulundukları ifade edildi.

Avrupa düzeyinde olası tedbirlerin yanı sıra enerji sektöründe Fransa-Alman dayanışmasının da değerlendirildiği aktarılan görüşmede, Scholz ve Macron'un planlanan ulusal adımlar ve önlemler hakkında karşılıklı olarak bilgilendirmede bulunduğu aktarıldı.

Şansölye Scholz'ün ayrıca Alman hükümetinin henüz müzakere edilen 3'üncü yardım paketinin içeriğini Macron'a anlattığı bildirildi.