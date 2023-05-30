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30 Mayıs 2023 Salı 17:41:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2023 Salı 17:41:00

Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Kaynak: AA

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Alman Hükûmet Sözcüsü Steffen Hebestreit yazılı açıklamasında, görüşmede Ukrayna'daki siyasi, askeri ve insani durumun ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Şansölye Scholz'un, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil hedeflere yönelik son hava saldırılarını kınadığı ve Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna ile dayanışmasını bir kez daha yinelediği ifade edildi.

Scholz'un görüşmede Almanya'nın Avrupalı ve uluslararası ortaklarla yakın eş güdüm içinde askeri destek dahil Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini belirttiği vurgulandı.

Zelenskiy ise Ukrayna kentlerine ve kritik altyapıya yönelik son Rus hava saldırıları hakkında bilgi vererek Alman hükûmetine, özellikle Ukrayna hava savunmasını güçlendirmeye yönelik askeri desteği için teşekkür etti.

İki lider, özellikle barışçıl bir çözüme genel destek sağlamak amacıyla yapıcı istişareleri sürdürme ve yakın temasta olma konusunda mutabık kaldı.

UKRAYNA'YA YOĞUN İHA SALDIRI

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, Rusların dün gece başkent Kiev'e insansız hava araçlarıyla (İHA) yoğun saldırı düzenlediklerini bildirmişti.

Popko, Rus ordusunun Kiev'e son 24 saatte 3 kez yoğun hava saldırı gerçekleştirdiğini, Kiev hava sahasında 20'den fazla İHA'nın imha edildiğini aktarmıştı.

Etiketler : ukrayna iha Zelenskiy Scholz
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