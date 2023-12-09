Scholz ile Netanyahu telefonda görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşerek, Gazze Şeridi'ne daha fazla insani yardım ulaştırılması ve bunun güvenilir bir temelde yapılması gerektiğini vurguladı.

Almanya Başbakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Netanyahu Sholz'e, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde Hamas'a karşı başlattığı kara harekatı hakkında bilgi verdi.

Scholz ve Netanyahu bölgedeki sivillerin korunmasını en üst düzeye çıkarmak ve Gazze Şeridi'nde insani durumu iyileştirmek için yapılması gereken çalışmaları ele aldı.

Almanya Başbakanı Scholz, görüşmede Gazze Şeridi'ndeki insanlara daha fazla insani yardım ulaştırılması ve bunun güvenilir bir temelde yapılması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca Batı Şeria'daki son durum ve şiddet eylemleri ele alınırken, Scholz Netanyahu'ya çatışmanın bölgesel olarak yayılmasını önlemek amacıyla gerçekleştirilen diplomatik çabalar hakkında bilgi verdi.