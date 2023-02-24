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24 Şubat 2023 Cuma 22:07:00 - Güncelleme:24 Şubat 2023 Cuma 22:07:00

Scholz: G-7 ülkeleri Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar konusunda anlaştı

Kaynak: AA

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Almanya'nın, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya karşı uluslararası ittifakı güçlendirmek için çalıştığını belirten Scholz, savaşın yıl dönümünde ülkesinin Ukrayna'ya verdiği "sağlam" desteğini vurguladı.

Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı yaptırımlarını koordine etmeye ve yaptırımlarda yasal boşlukları kapatmaya devam etme konusunda G-7'de mutabık kaldıklarını bildiren Scholz, "Bugün daha fazla tedbir taahhüdünde bulunduk ve bunları 10'uncu yaptırım paketiyle AB içinde uygulamak ve gerekli adımları atmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Scholz, G-7'nin Ukrayna'ya gerektiği sürece "finansal destek ve silah tedariki" konusunda güvence verdiğini aktararak, Rus birliklerinin Ukrayna'dan çekilmesi gerektiğini ve bu adım olmadan savaşın sonlandırılmasının müzakere edilmesinin mümkün olmayacağını yineledi.

Olaf Scholz, Almanya'nın Ukrayna'ya sağlamayı taahhüt ettiği Leopard 2 A6 tipi ana muharebe tankı sayısını 14'ten 18'e çıkardığını da belirtti.

SHCOLZ'UN HİNDİSTAN ZİYARETİ

Başbakan Olaf Scholz cumartesi Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Başbakan Narendra Modi ile bir araya gelecek.

Görüşmenin ana konularından biri, Hindistan'ın tarafsız bir rol oynadığı Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Ziyarette iki ülke arasında vasıflı işçi değişimi, enerji işbirliği ve iklim değişikliğine karşı ortak mücadelenin konuşulacak diğer konular olması bekleniyor.

Hindistan, dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK), Rusya'ya "kayıtsız, şartsız ve hemen" Ukrayna topraklarından çekilme çağrısında bulunan karar tasarısını onaylanırken çekimser kalan ülkeler arasında yer almıştı.

Çin'den sonra en büyük nüfusa sahip Güney Asya ülkesi, ekonomik ve askeri olarak Rusya ile yakın işbirliği içinde bulunuyor. Rus silahlarını satın alan Hindistan'a Batılı ülkeler silah satmak istiyor.

Güney Asya'da yükselen güçle iyi ilişkiler şu anda Almanya için daha önemli görünüyor. Hindistan, Almanya'nın Çin'e olan ekonomik bağımlılığını azaltmada vazgeçilmez bir müttefik olarak görülüyor.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Hindistan hükümeti denizaltılar için bir üretim tesisi kurmak istiyor ve uluslararası işbirliği ortakları arıyor. Hindistan'ın Alman ThyssenKrupp Marine Systems ile söz konusu işbirliğine gidilebileceği iddia ediliyor.

Etiketler : almanya rusya G-7 ülkeleri

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