VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta
Sberbank yaptırımlar nedeniyle BAE'deki ofisini kapatacak
Putin: Zorluk ve tehditler her yıl daha da artıyor
Bakan Özer: Türkiye Yüzyılı'nda eğitimdeki hedeflerimizi çok daha ileriye taşıyacağız
Sarıkamış şehitleri 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağı zirvesinde anılacak
MSB'den "Taarruz Helikopter Filosu" paylaşımı
26 Aralık 2022 Pazartesi 17:41:00 - Güncelleme:26 Aralık 2022 Pazartesi 17:41:00

Sberbank yaptırımlar nedeniyle BAE'deki ofisini kapatacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın Yönetim Kurulu Başkanı Birinci Yardımcısı Aleksandr Vedyahin, yaptırımlar nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) ofislerini kapatacaklarını söyledi.

Sberbank'ın Yönetim Kurulu Başkanı Birinci Yardımcısı Aleksandr Vedyahin, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Sberbank'ın Abu Dabi'deki ofisine yönelik "ciddi kısıtlamalar" yaşadıklarını belirtti.

Bu nedenle BAE'deki ofislerini kapatma karar aldıklarını anlatan Vedyahin, "2023'ün ilk çeyreğinde BAE'deki ofisimizi kapatmak zorunda kalacağımızdan ötürü üzüntü duyuyoruz. Ancak ofisimizi kapattıktan sonra da BAE pazarındaki müşterilere yardımcı olmaya devam edeceğiz." dedi.

Vedyahin, Çin'de ise 2023'ün sonuna kadar bir şube açmayı umduklarını sözlerine ekledi.

Yaklaşık 110 milyon müşterisiyle Rusya'nın en büyük bankası konumunda bulunan Sberbank, ABD ve Avrupa Birliği'nin yaptırım uyguladığı Rus bankaları arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.

İlgili konular

Etiketler : rusya sberbank yaptırım bae
Minikleri sevindirdi

Minikleri sevindirdi
Kızıyla eğlendi

Kızıyla eğlendi
‘Kaçak' düeti

‘Kaçak' düeti
Ankara'nın güzeli

Ankara'nın güzeli
Müzik ortak bir dil

Müzik ortak bir dil
Şarkıcı Züleyha: Değerlerimizin farkına varmalıyız

Şarkıcı Züleyha: Değerlerimizin farkına varmalıyız
‘Balkan Ninnisi'ne duygusal veda

‘Balkan Ninnisi'ne duygusal veda
Bir deri bir kemik kaldı

Bir deri bir kemik kaldı
Dizi sonrası tatil planı

Dizi sonrası tatil planı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX