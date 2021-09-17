VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Savunmalarını Türkiye ile güçlendirme kararı aldılar!
"Yüzyılın fiyaskosu"
Midesinde patladı, İstanbul Havalimanı'nda öldü
İran, Şanghay İşbirliği Örgütüne tam üye olarak kabul edildi
Yakında başlıyor! Türkiye-Libya arasında 40 yıl sonra bir ilk
Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi gerçek oldu
CHP'li Seçer'den vatandaşlara skandal sözler!
Bakan Muş'tan fahiş fiyat açıklaması
Çin'den Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması adımı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Türk tarihine damga vuracak!
Türk askeri Yunanistan'ı korkuttu
Ankara Millet Bahçesi açılış için gün sayıyor
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda Platin ve Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmelerini i...
Türkiye'den tarihi imza!
Birleşik Krallık dağılıyor mu?
ABD'nin sonu gelecek!
"AUKUS" Fransa'yı kızdırdı
Sağanak yağış uyarısı!
Türk savunma sanayii manşetlerde
İngiltere'den Türkiye kararı!
Afetzedelerin faturaları 3 ay ertelendi
Telefonsuz WhatsApp dönemi başladı
Sağlıklı buluşma
17 Eylül 2021 Cuma 14:59:00 - Güncelleme:17 Eylül 2021 Cuma 14:59:00

Savunmalarını Türkiye ile güçlendirme kararı aldılar!

Kaynak: AA

ABONE OL

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso, savunmasını Türkiye ile güçlendiriyor. Burkina Faso, yeni Türk savunma sanayisi ürünlerini silahlı kuvvetlerinin kullanımına sunmak için harekete geçti.

Terörle mücadele eden Burkina Faso, Türkiye ile savunma sanayisinde yaptığı iş birliği sonucu ordusuna yeni araç ve ekipmanlar kazandırıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk savunma sanayisi firmaları, ürün kalitesi, uygun maliyet ve güçlü bakım-onarım desteği dolayısıyla son yıllarda Afrika ülkelerinin ilgisini çekiyor. Bu ilgi, farklı ürün gruplarında faaliyet gösteren Türk şirketlerinin bölge ülkelerine ihracatına da yansıyor.

Terörle mücadele için ordusunu gelişmiş savunma sanayisi araç ve ekipmanlarıyla güçlendirmeyi amaçlayan Burkina Faso, son yıllarda bu alanda Türkiye ile olan iş birliğini artırdı.

Bu durum 2021 yılındaki ihracat rakamlarına da yansıdı. Türkiye geçen yılın 8 ayında Burkina Faso'ya 277 bin dolarlık savunma ve havacılık sanayisi ürünü ihracatı yaparken söz konusu rakam 2021'in aynı döneminde 6 milyon 934 bin dolara çıktı. Söz konusu dönemdeki ihracat artışı yüzde 2403'ü buldu.

Bir süredir Türkiye'nin zırhlı kara aracı üreticilerinden Otokar'ın ürettiği taktik tekerlekli zırhlı araç Cobra'yı kullanan Burkina Faso, artan iş birliğine paralel olarak yeni Türk savunma sanayisi ürünlerini silahlı kuvvetlerinin kullanımına sunmak için harekete geçti.

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'nin 2019'daki Türkiye ziyaretinde 2 ülke arasında imzalanan Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması'nın ardından Türkiye'nin savunma alanındaki ihracatı arttı ve çeşitlendi.

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi şirketlerinden ASELSAN, bu yıl Burkina Faso'ya ihracat gerçekleştirdi.

ASFAT da 4 mekanik mayın temizleme teçhizatının ihracatı için sözleşme imzaladı.

- BURKİNA FASO HEYETİ TÜRK ÜRÜNLERİ İÇİN IDEF'İ ZİYARET ETTİ

Burkina Faso Savunma Bakanı Aime Barthelemy Simpore, ağustos ayında gerçekleştirilen ve Türk savunma sanayisi ürünlerinin vitrine çıktığı 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF 2021) katıldı.

Fuar kapsamında, Türkiye'nin destek verdiği ve Afrika'nın Sahel bölgesindeki 5 ülke (Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer) tarafından oluşturulan G5 Sahel Ortak Gücü ile anlaşma imzalandı.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ ile G5 Sahel Ortak Gücü arasındaki silah ve mühimmat satış sözleşmesi kapsamında Bora-12 Keskin Nişancı Tüfeği, PMT-76 Makineli Tüfek ve muhtelif kalibrelerdeki mühimmatlar G5 Sahel Ortak Gücü'ne teslim edilecek.

Fuarda ayrıca Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile G5 Sahel Ortak Gücü arasında savunma sanayisi tedarikinde iş birliğinin artırılmasını amaçlayan "Niyet Beyanı" da imzalandı.

- TERÖRLE MÜCADELEYE 3 YILDA 1,3 MİLYAR DOLAR HARCANDI

İki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliği anlaşmasının onaylanmasına yönelik yasa tasarısının da Burkina Faso parlamentosuna iletildiği açıklandı. Söz konusu anlaşma savunma mal ve hizmetlerinin geliştirilmesi, üretimi, tedariki ve bakımını kapsıyor.

Yaklaşık 20 milyon nüfuslu ülkede 2018'den bu yana terörle mücadelede 1,3 milyar dolar harcandığı tahmin ediliyor. Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Etiketler : Burkina Faso TÜRKİYE DEAŞ El Kaide TERÖRLE MÜCADELE
"Dön artık Tarkan!"

"Dön artık Tarkan!"
Binicilik dersi alıyor

Binicilik dersi alıyor
Uğur Yücel 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu

Uğur Yücel 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu
Gastronomi gecesi

Gastronomi gecesi
Hayatı belgesel oldu

Hayatı belgesel oldu
Esmersoy'dan iş hayatıyla ilgili tüyolar

Esmersoy'dan iş hayatıyla ilgili tüyolar
2 yıl sonra yeniden tiyatroda

2 yıl sonra yeniden tiyatroda
Sertab Erener'den final konseri

Sertab Erener'den final konseri
Buray, Ürgüp'ü yaktı

Buray, Ürgüp'ü yaktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER