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Savunma ve güvenlik konuları AB'nin odağında yer alacak
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25 Mart 2022 Cuma 23:14:00 - Güncelleme:25 Mart 2022 Cuma 23:14:00

Savunma ve güvenlik konuları AB'nin odağında yer alacak

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) bir yandan liderler zirvesinde kabul edilen "Stratejik Pusula"yı uygulamaya koyarken diğer yandan savunma harcamalarını artırmaya çalışacak.

Bildirgede, AB Konseyinin, Komisyondan Avrupa Savunma Ajansı ile koordineli olarak mayıs ortasına kadar savunma yatırımlarındaki boşluklara ilişkin bir analiz hazırlamasını istediği yer aldı. Bunun AB'nin savunma ve güvenlik kapasitesini artırmayı amaçladığı belirtildi.

Bildirgede ayrıca "AB'nin ve üye devletlerin savunma yeteneklerini güçlendirmek için Birliğin finansman araçlarının ve girişimlerinin potansiyelinden tam yararlanılmalıdır." ifadesi yer aldı.

Zirvede kabul edilen güvenlik ve savunma rehberi niteliğindeki "Stratejik Pusula"ya değinilen bildirgede, bu belgenin uygulanmasının düzenli olarak değerlendirileceği kaydedildi.

- UKRAYNA

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Ukrayna'da toplam 10 milyon kişinin ya ülke dışında sığınma aradığını ya da ülke içinde yerinden edildiğini ve AB'nin acil yardımına ihtiyaç duyduğunu söyleyerek, "Ukrayna'da insani yardım sağlıyoruz, ayrıca insani yardım konvoylarının güvenli geçişini sağlamak için aktif olarak çalışıyoruz." dedi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de liderlerin Ukrayna'ya yardımlar için "Ukrayna Dayanışma Güven Fonu" oluşturulması yönünde karar aldığını ifade etti.

Zirvenin sonuç bildirgesinde de bu fona finansman sağlamak için uluslararası konferans düzenlenmesi çağrısında bulunuldu.

- ÇİN İLE ZİRVE

Michel, liderlerin Çin ile meseleleri görüşmek için 1 Nisan'da kurumsal bir zirve yapmakta hemfikir olduğunu kaydetti.

Sonuç bildirgesinde, Çin ile Ukrayna'daki savaş başta olmak üzere yeni küresel kapsamda ilişkiler konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

- BOSNA HERSEK

Bosna-Hersek'teki duruma da değinildiğini belirten Michel, AB'nin ülkedeki istikrarı sağlamaya katkıda bulunacağını dile getirdi.

Sonuç bildirgesinde, "Bosna-Hersek'teki liderlerin anayasal ve seçim reformunu hızla sonuçlandırmak için güçlü bir taahhüt göstermeleri gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : Bosna-Hersek AB Konseyi Savunma ve güvenlik
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