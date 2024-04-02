VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Van'da başkanlık AK Parti'ye geçti
DEM Partili başkandan hadsiz sözler: Dersim Kürdistan'dır
İstanbul'da işletmede yangın: 8 ölü
Altun'dan İsrail'e kınama: İnsani yardım ulaştıran görevlileri hedef aldılar
TCMB Başkanı Karahan: Sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz
AK Parti MYK toplanacak
02 Nisan 2024 Salı 14:38:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 14:38:00

Save The Children: Gazze'de hayat kurtaran yardımların sınırda bekletilmesi vicdansızlıktır

Kaynak: AA

ABONE OL

Save the Children'ın Filistin topraklarındaki ülke direktörü Joubert, Gazze'de çocukların fiziksel ve ruhsal sağlıklarının yok edildiğini vurgulayarak, hayat kurtaran yardımların sınırda bekletilmesinin "vicdansızlık" olduğunu belirtti.

Save the Children'ın işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki ülke direktörü Xavier Joubert, Gazze'de çocukların fiziksel ve ruhsal sağlıklarının yok edildiğini vurgulayarak, hayat kurtaran yardımların sınırda bekletilmesinin "vicdansızlık" olduğunu belirtti.

İngiltere merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children'dan yapılan açıklamada, Gazze'de yetersiz beslenen çocukların hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları gıda ve tıbbi bakımı alamadığı, gıdaların her fırsatta engellendiği ve sağlık sisteminin yok edildiği kaydedildi.

Ailelerin, çocuklarının aşırı kilo kaybı, halsizlik ve cilt çatlaklarından muzdarip olduğu aktarılan açıklamada, insani yardım kuruluşu Küresel Beslenme Kümesi'ne göre, Gazze'de 5 yaşın altındaki 346 bin çocuğun en ciddi yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya bulunduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde 2 yaşın altındaki her üç çocuktan birinin, ocakta her 6 çocuktan birine kıyasla şu anda, yetersiz beslenmenin en ağır şekli aşırı zayıflıktan muzdarip olduğu bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Xavier Joubert de şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'deki çocukların fiziksel ve ruhsal sağlıklarının yok edilişine tanık oluyoruz. (Çocukların) Son 6 ay içinde ölümün eşiğine ve ötesine itilme oranları şaşırtıcı olmaktan başka bir şey değildir. Hayat kurtaran gıda, beslenme ürünleri ve tıbbi malzemelerin, çocukların yetersiz beslenmeden dolayı gereksiz yere ve acı içinde öldüğü yerden sadece kilometrelerce uzakta, sınırda bekletilmesi vicdansızlıktır. Açlık asla bir savaş silahı olarak kullanılmamalıdır. Halihazırda 27 çocuk açlık ve hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Dünya şimdi harekete geçmezse bu sayıya, sayısız çocuk daha eklenecek."

Etiketler : save the children gazze yardım sınır vicdansızlık
Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı
Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum
Gizem Tuncer: Hesabımı kimseye ödetmem

Gizem Tuncer: Hesabımı kimseye ödetmem
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu
İlker Görgülü, servetini bağışladı

İlker Görgülü, servetini bağışladı
Başarı yemeği

Başarı yemeği
‘Demir Kapı'lar açılıyor

‘Demir Kapı'lar açılıyor
Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX