Putin barıştan vazgeçti

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 61'inci gün geride kaldı. Özellikle Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalar sürerken İngiliz Financial Times gazetesinde Rusya'nın savaşa dair tutumunu ortaya koyan bir haber yayınlandı.

Moskova yönetimi ile Kiev arasındaki barış görüşmelerine odaklanılan habere kaynak olarak, sürece en yakından şahit olan ve isimleri açıklanmayan yetkililer gösterildi. Buna göre "Putin'in Ukrayna ile müzakereler yoluyla anlaşma planından uzaklaştığı ve Ukrayna'da daha fazla bölgenin kontrolünü ele geçirme hedefine yöneldiği" iddia edildi. "Barış anlaşması için umut vardı. Putin üzerine kafa yoruyordu" diyen bir kaynak, Rusya'nın Karadeniz'deki amiral gemisi Moskova'nın yanarak batmasından sonra barış sürecinin "çıkmaza" girdiği yorumunu yaptı.

KÜÇÜK ÇİVİLERLE ÖLMÜŞLER

Guardian gazetesindeki haberde ise Rus askerlerinin çekildiği başkent Kiev yakınlarındaki Buça kasabasından bir detaya dikkat çekildi. Rus kuvvetlerinin, savaş suçu işlemekle suçlandığı Buça'daki toplu mezarlarda bulunan cesetler üzerinde otopsi yapıldı. Adli tıp uzmanları, insanların kafalarına ve göğüslerine gömülü küçük metal çiviler bulduklarını söyledi. Uzmanlar, flechette adı verilen bu silahların 1. Dünya Savaşı'nda yaygın olarak kullanıldığını, miğferleri bile delebilecek güce sahip olduğunu söyledi. Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediğine dair kanıt toplamak için AB Ceza Yargılaması İşbirliği Kurumu'nun (Eurojust) yetkisinin güçlendirilmesi amacıyla teklif sundu.

ÇELİK FABRİKASINDAN TAHLİYE

Rusya, geçen hafta ele geçirdiğini açıkladığı liman kenti Mariupol'deki Azovstal demir-çelik fabrikası kompleksinde mahsur kalan sivillerin tahliyesi için saldırıları durduracağını açıkladı. Fabrikada binlerce kişinin mahsur kaldığı biliniyor.