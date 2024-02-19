Savaşın faturası İsrail'e ağır oldu!

Savaşın faturası İsrail'e ağır oldu!

İsrail ekonomisi, Gazze'ye saldırılarının etkisiyle 2023'ün son çeyreğinde yüzde 19,4 daraldı.

İsrail Merkez İstatistik Bürosu (CBS), 2023 yılının son çeyreğine ilişkin büyüme verilerini açıkladı.

Buna göre, Gazze'ye saldırılar İsrail ekonomisini olumsuz etkiledi. İsrail'in gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 19,4 geriledi.

Piyasa beklentileri, İsrail'de GSYH'nin yüzde 10 azalması yönündeydi.

Açıklanan son verilerin piyasa beklentilerinin çok üzerinde bir ekonomik daralma ortaya koyması dikkati çekti. 2022 yılında yüzde 6,5 büyüyen İsrail ekonomisi, 2023'te ise yüzde 2 büyüme gösterdi.

İsrail'de kişi başına düşen GSYH geçen yıl yüzde 0,1 düştü. Son çeyrekte İsrail'de özel harcamalar yüzde 26,9, ihracat yüzde 18,3 ve yatırımlar yüzde 67,8 geriledi. Kamu harcamaları ise yüzde 88,1 arttı.

İsrail Merkez Bankası, çatışmaların İsrail'e 2025 yılı sonuna kadar yaklaşık 70 milyar dolara mal olmasını bekliyor.

Moody's, bu ay, artan siyasi risk ve savaştan kaynaklanan olumsuz kamu maliyesini gerekçe göstererek İsrail'in kredi notunu düşürmüştü.