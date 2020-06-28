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28 Haziran 2020 Pazar 22:02:00 - Güncelleme:28 Haziran 2020 Pazar 22:02:00

Savaşın ayak sesleri... Pakistan, Keşmir'de Hindistan'a ait İHA'yı düşürdü

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Pakistan ordusu, iki ülke sınırındaki Kontrol Hattı'nı (LoC) ihlal ederek Pakistan tarafındaki bölgeye giren Hindistan'a ait insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.

Ordu Sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hint İHA'sının Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafını 850 metre ihlal ettiğini belirtti.

İftikhar, Hindistan'a ait İHA'nın ordu birliklerince düşürüldüğünü ve bunun Pakistan birlikleri tarafından bu yıl düşürülen 9'uncu Hint İHA'sı olduğunu kaydetti.

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