Savaşın adresi değişti!

Dünyanın Ukrayna'ya odaklandığı günlerde NATO birlikleri tanklar ve roketlerle Rusya sınırında belirdi, Fransız Le Figaro gazetesi dört ülkedeki yığınağa dikkat çekip müttefiklerin Moskova ile savaşa hazırlandığını yazdı. Haber, Rus medyasında geniş şekilde yer buldu.

Ukrayna krizini çözmek için ABD ve Rusya arasındaki müzakerelerden şimdilik bir sonuç çıkmadı, İngiltere'nin Cumartesi akşamüstü yaptığı açıklama yeni bir gerilimin fitilini ateşledi. Londra yönetimi, batı komşusu Ukrayna'yı işgale hazırlanan Rusya'nın asıl hedefinin Kiev'de Moskova yanlısı bir ismi iktidara getirmek olduğunu duyurdu.

Rusya beklendiği gibi İngiltere'ye sert yanıt verdi ve Londra'nın dezenformasyon yaydığını kaydetti. Moskova'nın resmi açıklamasında 'saçma sapan şeyleri yaymayı durdurmak' ifadesi yer aldı

Bütün dünya Rusya'nın bir askeri harekâta başlamasını beklerken, Fransız Le Figaro gazetesi sıra dışı bir habere yer verdi. NATO'nun Baltık ülkelerinde Rusya ile savaşa hazırlandığını belirten muhabir Nicolas Barot, Fransız ve İngiliz tanklarının Estonya'da sahne aldığını yazdı.

Rus medyasında geniş şekilde yer verilen habere göre, NATO tatbikatlarında roketler ve tanksavar topları da ateşleniyor.

HER ŞEY 2016 YILINDA DEĞİŞTİ

Le Figaro'nun haberinde Letonya'nın küçük kasabası Adazi'deki üssün de NATO'nun gözdesi olduğu vurgulandı. Kanada ordusunun komutanlığında Letonya'da 10 ayrı NATO ülkesinin askeri bulunuyor.

Bir başka Baltık ülkesi Litvanya'da ise Almanya'nın komutanlığında altı ülkenin birlikleri konuşlanmış durumda.

Polonya'da ise ABD'nin liderliğinde İngiliz, Romanya ve Hırvatistan ordularından askerler var.

Le Figaro muhabiri Barot, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'daki NATO varlığının arttığını belirtip amacın Baltık ülkelerini Rusya'dan korumak olduğunu yazdı.

Fransız gazetesinin haberine konu olan ülkeler, 2016 yılında NATO tarafından Geliştirilmiş İleri Mevcudiyet programına dahil edildi.

Ukrayna sınırına 2021 ilkbaharda ilk büyük yığınağı yapan Rusya lideri Vladimir Putin, yıl sona ererken 100 bini aşkın askeri yine sınıra konuşlandırdı ve birdenbire NATO'dan yeni güvenlik garantileri istedi. Moskova'nın ısrarla yazılı yanıt beklediği talepleri arasında eski Sovyetler Birliği ülkelerindeki NATO askerlerinin çekilmesi de var. ABD ve müttefikleri, net şekilde Putin'in taleplerini geri çevirmiş durumda.