VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Rami Kütüphanesi' açıldı! Başkan Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını 100 yeni kütüphaneyle ka...
"Kütüphanemiz kültür, sanat ve spora kadar çok farklı başlıklarda zengin etkinliklere ev sahipliği y...
185 milyon liralık tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak
Dünya çapında rezillik: "Türkiye İsveç'i azarladı!"
İran'dan kritik açıklama! Türkiye'ye Suriye mesajı!
184 milyon 968 bin 632 liralık tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarıldı
Bedelli askerlik ücreti ve kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Hamilelik soruları utandırdı
İstanbul'daki devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 113 zanlı adliyede
Tuzla'da kazı çalışmasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu 1 işçi yaralandı
Kraliçe geliyor
Düzce'de hak sahibi depremzedeler için yapılacak konutlara yönelik çalışmaları sürüyor
Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 16'ya düştü
Minik Beren'in Porto Rico başarısı
NATO, Romanya'ya AWACS uçakları gönderiyor
Savaş ve ekonomik krizle boğuşan Yemen'de yüzlerce kişi gözlerini kaybetme tehdidi altında Savaş ve ...
Çanakkale'den Bulgaristan ve Türk cumhuriyetlerine fidan ihracatı devam ediyor
Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Lefter Küçükandonyadis kabri başında anıldı
MKE Ankaragücü Kulübünden, Beşiktaş maçı biletleriyle ilgili açıklama
Laçın Koridoru'nun önemi
Tezhip sanatının ustası: Fatma Rikkat Kunt
Yeşilçam'ın gülümseyen yüzü: Nubar Terziyan
Bakan Kasapoğlu: Türk futbol ekolünü, Türk futbolu oyun tarzını inşa etmeliyiz
İsveç hükümeti, Türkiye'ye 4 kişinin iadesinin reddine dair mahkeme kararını aralık ayında onayladı
13 Ocak 2023 Cuma 14:24:00 - Güncelleme:13 Ocak 2023 Cuma 14:24:00

Savaş ve ekonomik krizle boğuşan Yemen'de yüzlerce kişi gözlerini kaybetme tehdidi altında

Kaynak: AA

ABONE OL

Uzun yıllardır iç savaşın sürdüğü Yemen'de kötüleşen ekonomik koşulların yanı sıra sağlık hizmetlerindeki eksiklikler nedeniyle yüzlerce kişi körlük ya da görme kaybı tehdidiyle karşı karşıya.

Savaşın bölgeleri paramparça, ekonomiyi altüst ettiği Yemen'de sağlık kurumlarının yıkılması ya da bir kısmının askeri kışlaya dönüştürülmesi sonucu sağlık hizmetlerinde tam bir "yokluk" yaşanıyor.

Yemenliler özellikle göz hastalıkları konusunda neredeyse 5 yıldır uzman doktor bulamamaktan şikayet ediyor. Yaşadığı bölgede göz hastalıkları merkezi bulunmayan Yemenlilerden bir kısmı tedavi umuduyla başka bölgelerdeki yakınlarının yanına gitmeye çalışıyor.

Yemen'de her bölgenin sorunu farklılık gösteriyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) istatistiklerine göre Yemen'deki sağlık tesislerinin yaklaşık yarısı hizmet dışı durumda; diğer yarısı da kapasitesinin yarısıyla hizmet veriyor.

Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buhaybih, "Yemen'deki sağlık durumu bir valilikten diğerine farklılık gösteriyor. Sağlık ve insani ihtiyaçlar açısından büyük sıkıntılar var." dedi.

Buhaybih, Hacce'nin sınır bölgelerinde yer alan ilçelerin, her yönden kuşatılmış durumda olduğu için daha fazla devlet desteğine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Hacce iline bağlı Hayran ilçesi sağlık ofisi müdürü Tarık Misvaek Hiba ise bölgedeki sağlık hizmetlerinin seviyesinin çok düşük olmasının ve hastalıkların yayılmasının Husiler tarafından uygulanan kuşatmaya bağlı olduğunu ifade etti.

Hiba, göz hastalıkları konusunda uzmanlaşmış sağlık merkezleri ile personelin daha çok büyük şehirlerde yoğunlaştığını ve "boğucu bir kuşatmanın" yaşandığı bölgelerde bulunmadığını söyledi.

Hacce iline bağlı Midi sahil ilçesindeki El-Ceda Sağlık Merkezinde görev yapan doktor İslam Fuad, "Bu kuşatma altındaki nüfusa oranla günden güne artan vakaların sayısı gözönüne alındığında durum çok kritik." diye konuştu.

Fuad, muayene, kontrol, teşhis ve tedavi için gerekli tıbbi ekipmanın yeterli olmadığını kaydetti.

Bölgede 800'ü aşan kayıtlı ve tedavi görmeyen vakaların yaklaşık 700'ünün katarakt, 100'ünün pterjiyum (göz eti yürümesi ya da kuş kanadı), 20'sinin göz tansiyonu olduğunu aktaran Fuad, şunları söyledi:

"Kırsal kesimde yaşlı nüfus başta olmak üzere hastalıkla ilgili bilinç düzeyinin düşük olması, teşhis ve cerrahi müdahalenin gecikmesi, vaka sayısının artmasına neden oluyor; bunun sonucunda tam görme kaybı gibi daha büyük komplikasyonların oranı yükseliyor."

Göz hastalığının yaşam standartlarını etkilemesi

Bir gözünde körlüğe, diğerinde ise ciddi görme bozukluğuna yol açan bir göz hastalığından muztarip Yemenli Abduhu Ahmed Tayyib, AA muhabirine, yaşadığı zorlukları anlattı.

Yüzlerce kişinin buna benzer hastalıklara yakalandığına dikkati çeken Tayyib, 4 yılı aşkın süredir devamlı ağrı ve acı çektiğini söyledi.

Tayyib, 40'lı yaşların başında olmasına rağmen özellikle hastalıktan sonra hayatının üzüntü ve umutsuzluk içinde geçtiğini dile getirdi.

Daha önce çiftçilik ve hayvan yetiştiriciliği yaptığını aktaran Tayyib, "Çocukluğumdan beri çalıştığım, ekmeğimi çıkardığım işi yapamaz oldum; geçimimi sağlayamıyorum. Eşimden ayrıldığımdan beri günlük işlerime anne-babam yardım eder oldu." dedi.

Ülke dışında tedavinin maliyeti yüksek

72 yaşındaki Mehdi Habeş Ati ise göz rahatsızlıklarının tedavisi için Suudi Arabistan'a gitmeye karar verdiğini, ancak 8 bin Suudi Arabistan riyali (yaklaşık 2 bin dolar) aşan tedavi masrafları nedeniyle geri dönmek zorunda kaldığını belirtti.

Ati, geçici bir çıkış yolu şeklinde değerlendirdiği bu çözümden de eli boş döndüğünü söyledi.

Kısıtlı imkanlar hastalığın teşhisini de zorlaştırıyor

Yemenli 4 yaşındaki Abdullah Muhammed, uyurken başına taş isabet etmesi sonucu görme yetisini tamamen kaybetti.

Abdullah'ın annesi, "Oğlumun başına taş isabet ettikten 15 sonra gözlerini kaybetmesi karşısında şaşkınım. Hem şaşkın hem de çok üzgünüm." dedi.

Yemenli kadın, doktorun kendilerine teşhis ve tedavi için daha kapsamlı bir sağlık merkezine gitmelerini salık verdiğini dile getirdi.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de 30 milyonluk nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Etiketler : Yemen İran destekli Husiler Abdullah
Güzelliğini annesinden almış

Güzelliğini annesinden almış
Memlekette sanatçı kalmaz!

Memlekette sanatçı kalmaz!
Sağlık danışmanlarından eğitim alıyor

Sağlık danışmanlarından eğitim alıyor
Şarkısını 20 bin TL farkla kaptırdı

Şarkısını 20 bin TL farkla kaptırdı
85 bin liralık avize

85 bin liralık avize
Günümün çoğu spor!

Günümün çoğu spor!
Estetik açıklaması

Estetik açıklaması
Antalya çıkarması

Antalya çıkarması
68 liralık kahve isyanı

68 liralık kahve isyanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX