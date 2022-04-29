Savaş üçüncü bir ülkeye sıçrar mı?

Savaş üçüncü bir ülkeye sıçrar mı?

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı ülkenin doğu ve güney bölgelerinde yoğunlaştı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda, Ukrayna'nın doğu ve güneyinin kontrol edilmesinin, "esas hedef "olduğu bilgisini veriyor.

Rus ordusunun böylece, Moldova'nın ayrılıkçı Transdinyester bölgesine doğru güvenli bir koridor açabileceği ifade eidliyor.

Bu durum savaşın üçüncü bir ülkeye sıçrama ihtimalini gündeme getirdi.

Yaklaşık 30 yıldır Rusya ve Moldova arasında dondurulmuş bir mesele olan Transdinyester sorunu yeniden gündeme geldi.

PATLAMALAR ENDİŞELERİ ARTIRDI

Bölge ülkeleri teyakkuzda. Hafta başında Transdinyester'de yaşanan patlamalar endişeleri artırdı. Ukrayna ve Moldova ise Rusya'yı Transdinyester bölgesindeki istikrarı bozmakla suçluyor.

Rusya'nın savaşı Moldova topraklarına genişletmek istediği yolundaki suçlamalara, Kremlin'den tepki gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Peskov, suçlamaların "provokasyon" olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova da, Transdinyester'deki kamu binalarına yapılan saldırıları terör saldırısı olarak gördüklerini ifade etti.

TRANSDİNYESTER TEK TARAFLI OLARAK BAĞIMSIZLIĞINI İLAN ETTİ

Moldova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılmasının ardından Transdinyester, Rusya'nın desteğiyle tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti.

Bunu kabul etmeyen Moldova yönetimi ile Rusya destekli ayrılıkçılar arasında başlayan savaş, 1992'de ateşkesle sona erdi. Ancak sorun çözüme kavuşturulamadı.

Moldova, bu bölgeyi kendi toprakları olarak görse de Transdinyester, ayrı bir devlet olarak tanınma mücadelesini her zaman sürdürdü.