Savaş ortamına rağmen Gazze'nin güneyindeki Refah'ta yüzlerce Filistinli iftarda buluştu

İftar programı, Refah şehri sakinleri tarafından Gazze Şeridi'nin farklı yerlerindeki evlerini terk ederek Refah'a sığınan Filistinliler için düzenlendi.

İftar organizasyonuna katılanlardan Muslim Ahmed, "Gazze Şeridi'nde devam eden savaşın gölgesinde Refah kentindeki Filistinliler için pirinç ve etten oluşan toplu bir iftar düzenlemeye karar verdik." dedi.

Ahmed, "Amacımız bu zorlu kuşatma ve savaş koşullarında oruç tutanların gönüllerini neşelendirmek, onlara zengin ve besleyici bir yemek sunmaktır." diye konuştu.