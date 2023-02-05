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Saraybosna'daki pazar yeri katliamı kurbanları 29. yılında törenle anıldı
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05 Şubat 2023 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:05 Şubat 2023 Pazar 18:00:00

Saraybosna'daki pazar yeri katliamı kurbanları 29. yılında törenle anıldı

Kaynak: AA

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Bosna Hersek Savaşı'nda, Sırp Cumhuriyeti ordusunun başkent Saraybosna'daki Markale pazar yerine düzenlediği havan topu saldırısında hayatını kaybeden 68 sivil, katliamın 29'uncu yılında düzenlenen törenle anıldı.

Sırp askerlerince 5 Şubat 1994'te düzenlenen saldırının 29. yılı dolayısıyla Markale pazar yerinde düzenlenen törene, siyasiler, hayatını kaybedenlerin yakınları ve saldırıdan kurtulanlar katıldı.

Saraybosna Kantonu Çalışma Sosyal Politikalar ve Göçmenler Bakanı İvana Prvulovic, burada yaptığı açıklamada, anma törenlerine katılan vatandaşlara teşekkür ederek, savaş yıllarında insanların keskin nişancılardan kaçtığını, havan toplarından korunmak için bodrumlarda saklandığını anlattı.

Prvulovic, ülkede öldürülen birçok kişinin cesedinin bulunamadığına dikkati çekerek,"Komşularımızı toplu mezarların bulunması, kurbanların ailelerinin ve Bosna Hersek'in huzur bulması için konuşmaya davet ediyorum." dedi.

Program, katliamda hayatını kaybedenler için pazar yerindeki anıta çiçek bırakılmasının ardından sona erdi.

PAZAR YERİNDE YAPILAN İKİ KATLİAM

Markale pazar yerinde 68 kişinin hayatını kaybettiği ve 144 kişinin yaralandığı ilk katliam, 5 Şubat 1994'te yaşanmıştı. Sırp askerlerinin 28 Ağustos 1995'te aynı yerde yaptığı ikinci katliamda ise 43 sivil hayatını kaybetmiş, 75 sivil yaralanmıştı.

Bosna'daki savaşta 44 ay boyunca kuşatma altında tutulan Saraybosna'da, 1601'i çocuk, 11 bin 541 kişi öldürülmüştü.

Etiketler : saraybosna bosna hersek savaşı pazar yeri katliamı
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