VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hatay'da üç bakanın başkanlığında Afet Koordinasyon ve Planlama Toplantısı yapıldı
Bakan Kurum: Ay sonunda tüm illerde inşaata başlayacağız
Bakan Koca: Gerekli profesyonel güce sahibiz
Bosna Hersek ve Sırbistan'da toplanan yardımlar Türkiye'ye doğru yola çıktı
17 Ağustos mağdurundan örnek davranış: İki evini depremzedelere verdi
Liseliler yaptıkları "mobil ekmek fırını" Hatay'a gönderdi
Bakan Yanık: Çocuklarımız emin ellerdeler
Adıyaman'da müteahhid Şükrü İşitmen tutuklandı!
Depremzedelerin tahliye ve barınma imkanlarına ilişkin paylaşım!
Diyarbakır'da doğal gaz hatlarındaki arızalar giderildi
Depremzedeler İstanbul'da tedavi altında
AB: Esed rejimine yönelik yaptırımlar Suriye'de depremzedelere yardımları etkilemiyor
Özel okullardan 20 bin depremzede öğrenci için burs kararı
Adalet Bakanlığı personelinden Türk Kızılaya kan bağışı
Nusaybin'de depremzede çocuklar için etkinlik
Türkiye, deprem konusunda dünyanın 5. tehlikeli ülkesi
AP Genel Kurulu depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla açıldı
Güney Kore, Türkiye için seferber oldu!
Deprem bölgesinde ilçe ve okul bazlı olarak eğitim öğretim başlayacak
Yurt dışına kaçarken yakalanan müteahhit ve eşi tutuklandı
Anadolu Üniversitesi 10 ilde kayıt yenileme işlemini ücretsiz yapacak
İHA'lar "asrın felaketi"nin yaşandığı bölgede
Başkan Erdoğan, tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti
Diyarbakır'da hasarlı 9 katlı bina için güvenlik önlemi
13 Şubat 2023 Pazartesi 22:37:00 - Güncelleme:13 Şubat 2023 Pazartesi 22:37:00

Bosna Hersek ve Sırbistan'da toplanan yardımlar Türkiye'ye doğru yola çıktı

Kaynak: AA

ABONE OL

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde zarar gören vatandaşlar için en gerekli görülen malzemeler olan ısıtıcı ve jeneratör dolu tırlar Bosna Hersek ve Sırbistan'dan Türkiye'ye hareket etti.

Saraybosna'da insani yardım kuruluşu tarafından, depremzedeler için kurulan yardım toplama merkezine acil ihtiyaç olarak getirilen ısıtıcı, jeneratör, battaniye ve uyku tulumları gönüllüler tarafından tıra yüklendi.

POArslanagic-Hrbat, bugün gönderilen tırın içerisinde ısıtıcı, jeneratör, battaniye ve uyku tulumlarının bulunduğunu belirterek, "Kampanyaya katılım inanılmazdı. Bu kadarını biz de beklemiyorduk. Bu, şimdiye kadar yaptığımız en kapsamlı kampanya oldu diyebiliriz. Hem toplanan yardım hem de gönüllülerin desteği açısından." dedi.

Yardım kampanyasının sona erdiğini duyuran Arslanagic-Hrbat, bundan sonraki süreçte yardımları en kısa sürede Türkiye'ye ulaştırmak için organize olacaklarını söyledi.

Arslanagic-Hrbat, Suriye konusunda ise özellikle kamyonların ülkeye girişlerinde sıkıntı yaşandığını belirterek, "Ancak buna da alternatif bir çözüm bulduk. Nakdi yardım gönderiyoruz." diye konuştu.

Bosna Hersek'ten toplanan 40 tırlık yardımın hafta sonuna kadar Türkiye'ye ulaştırılması planlanıyor.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak'tan Türkiye'ye yardım

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki Sancak İslam Birliği Meşihatı ve Tutin Belediyesi tarafından toplanan 6 tırlık yardım konvoyu da deprem bölgesine hareket etti.

Sancak Müftüsü Senad Halitovic, çok kısa bir sürede 4 tır yardım toplandığını ifade ederek, Türk halkının yanında olduklarını söyledi. Tutin Belediyesinin de 2 tır yardım gönderdiği konvoy, dualar eşliğinde uğurlandı.

Novi Pazar şehrindeki Novi Pazar Lisesi öğrenci ve öğretmenleri de Türkiye'deki depremzedelere yardım için 1300 avro topladı. Okul müdürü Dzenana Razdaginac AA muhabirine, 1300 avroluk yardımın bir gün içerisinde toplandığını söyledi.

KARADAĞ VE SLOVENYA'DA YARDIMLAR TOPLANIYOR

Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'da depremzedeler için toplanan yardımın ise 200 bin avroya yaklaştığı ifade edildi.

Karadağ İslam Birliği, toplanan yardımın 120 bin avroya ulaştığını belirtirken, Karadağ Kızılhaçı da 72 bin avro değerinde yardımın toplandığını bildirdi.

Türkiye'nin Ljubljana Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise Slovenya'dan toplanan yardım malzemelerinin Türkiye'ye gönderilmek üzere THY'ye teslim edildiği aktarıldı.

Paylaşımda, kıyafet ve gıda yardımlarına bir süre ara verildiği; çadır, battaniye, uyku tulumu, ısıtıcı ve jeneratör ihtiyacına odaklanıldığı kaydedildi.

Etiketler : Bosna Hersek Sırbistan deprem türkiye

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX