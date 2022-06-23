Salih Müslim sonrası bir skandal daha!

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23 Haziran 2022 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:23 Haziran 2022 Perşembe 12:28:00

İsveç devlet televizyonu SVT'den skandal yayın: Terörist Ferhat Abdi Şahin ile röportaj yaptı

Kaynak: AA

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İsveç devlet televizyonu SVT'te terör örgütü YPG/PKK propagandası bitmiyor. Daha önce YPG/PKK'nın elebaşlarından Salih Müslim ile röportaj yapan SVT, bu kez ekrana YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin'i çıkardı.

İsveç devlet televizyonu SVT, terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bir röportaj yaptı.

İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile görüşmeler yaptığı bir dönemde SVT'ye saklandığı sözde makamından açıklamalarda bulunan Şahin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini terörden temizlemek için yapacağı muhtemel bir operasyona cevap vereceklerini söyledi.

Türkiye'nin muhtemel operasyonu için NATO ülkelerine baskı yaptığını iddia eden terörist elebaşı Şahin, "İsveç'in kendilerine verdiği desteğin devam etmesi ve bu desteğin siyasi ve ahlaki olduğunu açıklaması gerektiğini" kaydetti.

SVT, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşlarından Salih Müslim ile de Suriye'nin kuzeyinde saklandığı ABD askeri üssünde 25 Mayıs'ta röportaj yapmıştı. Bu röportaja tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özellikle İsveç, Stockholm'ün caddelerinde teröristleri gezdiriyor, kendi polisleriyle onları güvence altına alıyor. Hatta hatta görüşmeyi yaptıkları günün akşamında İsveç devlet televizyonunda Salih Müslim denen teröristi konuşturarak bize her türlü yanlışı yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : İsveç devlet televizyonu YPG/PKK Salih Müslim
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