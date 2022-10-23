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Sahadaki dengeler sil baştan: Yunanistan'ın tamamı TAYFUN füzesinin menzilinde
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23 Ekim 2022 Pazar 08:27:00 - Güncelleme:23 Ekim 2022 Pazar 08:27:00

Sahadaki dengeler sil baştan: Yunanistan'ın tamamı TAYFUN füzesinin menzilinde

Kaynak: TRT Haber

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ROKETSAN tarafından geliştirilen yerli füze TAYFUN'u sayfalarına taşıyan Yunan basınında, "Yunanistan'ın tamamı TAYFUN füzesinin menzilinde" yorumu yapıldı

Türkiye, savunma sanayiinde yerli üretimleriyle çıtayı her geçen gün daha yukarı taşıyor. ROKETSAN tarafından geliştirilen yerli füze TAYFUN, bölgedeki dengeleri tümüyle değiştirdi.

Savunma sanayiindeki gelişmeler Yunanistan'da endişeyle takip ediliyor.

ROKETSAN tarafından geliştirilen kısa menzilli balistik füze TAYFUN, Yunanistan'da büyük paniğe neden oldu.

Yunan basınında tüm Yunanistan'ın Tayfun füzesinin menzilinde olduğu yorumu yapıldı.

'Ta Nea' gazetesine değerlendirmede bulunan analistler, Yunanistan'ın aksine, Türk savunma sanayiinin hızla geliştiğine işaret etti.

'To Vima' gazetesi de TAYFUN'un menziline vurgu yaptı.

Skai televizyonu, 'Türkiye Karadeniz üstünde balistik füze fırlattı' ifadesiyle verdiği haberde, Tayfun'un 561 kilometre mesafe kat ettiğine dikkati çekti.

Kathimerini gazetesi, 'Türkiye bir balistik füze test etti' başlığını atarak, denemenin Karadeniz semalarında gerçekleştiğini vurguladı.

Etiketler : tayfun füzesi yunanistan türkiye
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