Sadece 10 yaşında ve 1.90 boyunda! Adı Guinness Dünya Rekorlar listesinde

Jayson isimli çocuk henüz sadece 10 yaşında olmasına rağmen 1,90 olan boyuyla yaşıtları arasında dikkat çekiyor. Nadir görülen devlik sendromunu yaşayan Jayson, bu durum nedeniyle "dünyanın en uzun çocuğu" olarak da tarihe geçti.

Jayson isimli çocuk, hipofiz bezinde büyüme hormonunun sürekli salınmasına neden olan bir rahatsızlık olan devlik sendromundan muzdarip.

Doğduğunda 5 kilodan ağır ve 66 santimetre boyunda olan çocuk, ortalama bir erkek bebeğin boyundan 30 santimetre daha uzun doğdu. 7 yaşına geldiğinde boyu 1,80'i geçen çocuk, on yaşına geldiğindeyse 1,90'lık boyuyla çoğu yetişkin erkeği geride bırakmayı başardı.

136 KİLO AĞIRLIĞINDA

Jayson daha önce verdiği röportajlarda, "Dünyanın en uzun çocuğu olmaktan gurur duyuyorum" dedi. Annesi ise Jayson'ın boyu ve cüssesini çok sevdiğini ve bu konuda kendine çok güvendiğini söyledi.

Ne yazık ki annesi Mandy, Jayson'ın sağlığının zamanla kötüleştiğini, ağırlığının yaklaşık 136 kilo olduğunu ve ortalama bir yetişkinden daha fazla yemek yediğini itiraf etti.

DEVLİK SENDROMU İÇİN AMELİYAT OLACAK

Devlik hastalığına sahip olan çoğu insan, "kalpleri çok büyüdüğü için" ortalama 40 yaşına kadar yaşıyor.

Jayson, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde daha fazla büyümesini engellemek için bıçak altına yatacak. Ailesi ameliyatı 13-14 yaşlarında yaptırmayı düşünüyor.