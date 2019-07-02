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02 Temmuz 2019 14:36 | Salı

Saddam Hüseyin'in son sözleri neydi? Saddam'ı idam eden hakim konuştu!

İngiliz BBC kanalı Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in idamına karar veren Iraklı hakimlerden biri ile gerçekleştirdiği röportajda Saddam Hüseyin'in son anlarına ilişkin detayları paylaştı.

TM Dijital Haber Merkezi
 
2006 yılında Iraklı hakimlerin kararı ile idam edilen devrik lider Saddam Hüseyin'in son anlarına ilişkin detaylar 13 yıl geçmesine rağmen hala aydınlatılamadı.
 
İngiliz BBC kanalının Arapça servisinde yayımlanan son röportajda ise Saddam Hüseyin hakkında idam kararını veren Iraklı hakim Munir Haddad ile kararın nasıl alındığı ve nasıl uygulandığı anlatıldı. Hakim  Haddad'a röportajda sorulan sorular ve Haddad'ın iddiaları şöyle;
 
Nuri el Maliki hükümeti ile bir istişare oluyordu. Saddam Hüseyin'in idam kararı nasıl alındı?
 
Biz temyiz mahkemesi olarak 9 üyeden müteşekkiliz. Kararın uygulanması için 9 üye arasında oylama yapılması gerekiyordu. 23.12. 2006 tarihinde Nuri el Maliki, Saddam Hüseyin'in idam edileceğini Iraklılara duyurdu. 
Nuri el Maliki ile arkadaştık. Bana kararı sordu. Ben de ona dosyanın tamamlanması için 1 aya ihtiyacımız olduğunu belirttim. Temyiz mahkemesi olarak toplandık ve uzun toplantılar sonrasında 3 gün içerisinde idam kararı aldık.
 
9 ÜYENİN TAMAMI İDAMA İMZA ATTI MI?
 
9 üyeden yedisi idam kararına imza attı. Diğer iki üye ise kaçtı. 
 
ABD'LİLERİN İDAM KARARINDA BİR ETKİSİ OLDU MU?
 
Kesinlikle hayır. Bir etkileri olmadı. ABD'liler ve İngilizler mahkemede danışman olarak bulunuyordu. Irak Ceza Mahkemesi, Irak Yüksek Mahkemesi'nden ayır bir birim, başka bir mahkeme. 
 
ABD'Lİ VE İNGİLİZ DANIŞMANLAR BU MAHKEMELERDE VARDI DEĞİL Mİ?
 
Evet, vardı.
 
PEKİ ONLARIN GÖREVİ TAM OLARAK NEYDİ?
 
Onlar sadece maaşlarını alıyorlardı. Birçok mahkemede, Lahey gibi eğitimler aldık. Uluslararası kanunlar hakkında dersler aldık. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Irak ceza mahkemesinden farklı.
 
Şayet Saddem Hüseyin, Irak yasalarına göre yargılansaydı serbest kalırdı. Biz de onu uluslararası kanunlara göre yargıladık. Kanunları İngilizceden Arapçaya tercüme ettik. Bu noktada Irak asıllı İngiliz avukat Sami Şelebi'nin rolü büyüktür. 
 
NURİ MALİKİ'NİN SAĞ KOLU İZZET ŞEHBANDAR'IN SÖZLERİ NE HAKKINDA NE DİYECEKSİNİZ?
 
Nuri Maliki'nin sağ kolu  İzzet Şehbandar, "Saddam ABD askerlerinin gözetimindeydi daha sonra Iraklılara teslim edildi. Başkan Bush ile görüştüm. Körfez ve ABD baskısından bahsettim. Bush ise bana, "Onu bugün idam edin." dedi ve idam gerçekleşti." sözlerine yer vermişti.
 
Bunların hepsi abartıdır ve doğru değildir. Ne ABD ne de Körfez ülkelerinin baskısı oldu. 
 
SADDAM'IN İDAMI IRAKLILARIN KARARI MIYDI?
 
Tamamen Iraklıların kararıydı. İdam kararını ben ve Iraklı hakimler aldı.
 
İDAMIN GERÇEKLEŞTİĞİ GÜN SİZ DE MAHKEMEDEYDİNİZ. NELERE ŞAHİT OLDUNUZ?
 
Saddam Hüseyin suçluydu ve ben ailemden sürekli onun suçlarını dinlerdim. Saddam bizzat kendisi insanları öldürürdü. Mahkeme günü Saddam'ın yüzünden korktuğu anlaşılıyordu. 
 
SADDAM HÜSEYİN, BAYRAM GECESİ İDAM EDİLDİ. ÜZÜLMEDİNİZ Mİ? VEYA NELER HİSSETTİNİZ?
 
Saddam'ın idam edilmesinde hiçbir endişem yoktu ve hiçbir şey hissetmedim. Biz bu kararı alırken, ondan intikam almak için yapmadık. Kararımızın arkasında mezhepsel bir düşünce yoktu. Saddam kendisinin Sünni olduğunu söylüyor ama o bir gün bile Sünni olmadı. Tam anlamı ile diktatördü. 
 
MAHKEME SALONUNDA KİMLER VARDI? SADDAM'IN SON SÖZLERİ NEYDİ?
 
Son sözleri kızına bakmamı istedi ve şehadet getirdi. İki defa şehadet getirdi. İkinci şehadeti getirdiği esna da ise idamı gerçekleşti. İdamdan sonra da bedenini ailesine teslim ettik. 

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Saddam Hüseyin'in son sözleri neydi? Saddam'ı idam eden hakim konuştu!
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