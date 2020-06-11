  • BIST
    108891
  • Dolar
    6,8047
  • Euro
    7,6791
  • Altın
    373,3220
İstanbul
18 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Suriye'nin Baas rejimine karşı 'azami baskı' siyaseti uygulamanın tam vakti
Twitter'dan yeni uygulama! Okumadan paylaşmak yasak
İsrail'in toprak gasbında son perde!
Kovid-19 salgını sürecinde insani yardım ve Kızılaycılık
Üst üste dikkat çeken hamleler! Türkiye'nin savaştaki yeri sağlamlaştı
İstanbul'un göbeğindeki kazıda tarihi kalıntılar çıktı
17 Aralık kumpasında verilen cezalar onandı!
Pantsirleri SİHA'lar tarafından vurulan Rusya'dan S-400 siparişi
Bilim insanları 15 trilyon atomu birbirine bağladı
Diyanet'ten hac açıklaması
14 gün karantina kalktı
İşgalci İsrail'in zulmü devam ediyor
Meteorolojiden 4 il için dolu uyarısı
Otellerdeki Kovid-19 tedbir maliyetleri fiyatlara yansıtılmayacak
Yargıtay Derik Kaymakamı Safitürk'ün şehit edilmesi davasında Mesutoğlu'nun cezasını onadı
Özel gereksinimli öğrencilere müjde
İslam ekonomisi ve finansının nabzı bu konferansta atacak
Fin pilot Bottas Mercedes takımında yola devam edeceğinden emin
Kuzey Kore ABD'ye meydan okudu! Dilini tut
Metin Topuz davasında karar
KKTC'deki Kapalı Maraş ile ilgili gelişme: Yıl sonuna açılabilir
AKOM, İstanbul için uyarı verdi!
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB'lere destek için kamu spotu hazırladı
Mini YEKA GES'lerin enerji ithalatını yılda 1 milyar lira azaltması bekleniyor
11 Haziran 2020 Perşembe 15:17:00 - Güncelleme:11 Haziran 2020 Perşembe 15:29:00

S-400'ün sıradaki müşterisi, Pantsir'leri SİHA'lar tarafından avlanan Rusya oldu

ABONE OL

Esed rejimine hibe ettiği Pantsir hava savunma sistemleri SİHA'lar tarafından tek tek avlanan Rusya, Almaz-Antey şirketine üç set S-400, dört set S-350 siparişi verdi.

Rusya merkezli savunma sanayii şirketi Almaz-Antey, Rusya Savunma Bakanlığıyla imzaladığı yeni bir kontrat çerçevesinde 2023 yılına dek S-400 ve S-350’lerden oluşan bir dizi hava savunma sistemi üretecek.

Aksam.com.tr’nin TASS’tan aktardığı habere göre, Almaz-Antey’in üç set S-400 Triumf orta/uzun menzilli hava savunma sistemi ve dört set S-350 Vityaz kısa menzilli hava savunma sistemi üreteceği bildirildi.

Rusya’nın Esed rejimine hibe ettiği Pantsir S-1 hava savunma sistemleri, Türkiye’nin İdlib’de ateşkesi bozan Esed güçlerine karşı yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında SİHA’lar tarafından tek tek avlanmıştı.

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter’e bağlı güçlere tahsis ettiği Rus yapımı Pantsir S-1 hava savunma sistemleri de Libya ordusunda faaliyet gösteren SİHA’lar tarafından kolay birer hedef olmuştu.

Rusya’nın Almaz-Antey’den alacağı toplam 7 set S-400 ve S-350 hava savunma sistemlerini nerede kullanacağı ise merak konusu oldu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER