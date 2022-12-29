VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ryanair çalışanlarının grevi nedeniyle Belçika'da 100'den fazla sefer iptal edildi
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Soruşturma başlatıldı
İstanbul'da doğalgaza indirim
SGK'dan EYT açıklaması
Başkan Erdoğan müjdeleri tek tek açıkladı
Türk SİDA'larından çığır açıcı hamle!
29 Aralık 2022 Perşembe 15:43:00 - Güncelleme:29 Aralık 2022 Perşembe 15:43:00

Ryanair çalışanlarının grevi nedeniyle Belçika'da 100'den fazla sefer iptal edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Düşük maliyetli hava yolu şirketi Ryanair'in Belçika'daki çalışanları yılbaşı tatili döneminde grev kararı alırken, grev nedeniyle 100'den fazla sefer iptal edildi.

İrlanda firması Ryanair'in Belçika'daki kabin ekibini temsil eden sendika, 30 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında ve 7-8 Ocak tarihlerinde greve gidileceğini açıkladı.

Sendikalar, grev kararının Ryanair'in ücretleri, izin sistemini ve çalışma koşullarını iyileştirmesi ve maaş ödemelerini zamanında yapması için alındığını duyurdu.

Grev nedeniyle Ryanair'in Belçika'nın Charleroi Havalimanı'ndan Avrupa'nın çeşitli noktalarına yapacağı 300 seferden 115'i iptal edildi.

Grevin, çok sayıda uçuşun gerçekleştirildiği yılbaşı tatili dönemi yapılacak olması dikkat çekti.

Öte yandan, Ryanair, Belçika'nın havacılık sektörüne yönelik uygulamaya koyduğu yeni vergiler ve yeni ücretler nedeniyle Brüksel Zaventem Havalimanı'ndaki faaliyetlerini eylül ayı sonunda sonlandırmıştı.

Belçika, 500 kilometreden yakın mesafe uçuşlara yolcu başına 10 avro, daha uzak mesafelere ise 2 ile 4 avro arasında değişen ek vergi uygulama kararı almıştı.

Ryanair ile çalışanları arasında iş koşulları ve ücretler konusunda sıklıkla anlaşmazlık yaşanıyor.

Şirketin Belçika'daki çalışanları haziran ayında da 3 günlük grev kararı almış ve çok sayıda sefer aksamıştı.

Etiketler : Ryanair Belçika Brüksel Zaventem Havalimanı
20 bin liralık rüküşlük

20 bin liralık rüküşlük
Evinde tedavi oluyor

Evinde tedavi oluyor
Farkındalık ödülü

Farkındalık ödülü
Tanyeli, Hürrem olarak dönüyor

Tanyeli, Hürrem olarak dönüyor
Fatmagül Fakı anne oldu! Hoş geldin Kaan

Fatmagül Fakı anne oldu! Hoş geldin Kaan
Set arasında serum takviyesi

Set arasında serum takviyesi
Enerjik Sertab

Enerjik Sertab
Bir yıl sonra yeniden ekranda

Bir yıl sonra yeniden ekranda
Serenay'la yakınlık Didem'den ayırdı

Serenay'la yakınlık Didem'den ayırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX