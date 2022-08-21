Rusya'yı sarsan gelişme! Kızı öldürüldü

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21 Ağustos 2022 Pazar 09:22:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2022 Pazar 09:22:00

Rusya'yı sarsan gelişme! Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı öldürüldü

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in "beyni" olarak bilinen Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldü.

Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldü. Aleksandr Dugin, Vladimir Putin'in "beyni" olarak tanımlanıyor.

Saldırı, Moskova'nın Odintsova bölgesinde meydana geldi. Darya Dugina'nın olay sırasında aracıyla evine doğru gittiği kaydedildi.

Ancak Rus medyasında yer alan bazı haberlere göre, bombalı suikastin asıl hedefinin Aleksandr Dugin'di.

Kızıyla birlikte bir organizasyondan dönen Dugin'in, son anda kızının aracına binmekten vazgeçip farklı bir araçla dönmeye karar verdiği ve bu sayede suikastten kurtulduğu belirtiliyor.

PUTİN'İN BEYNİ

Aleksandr Dugin, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "beyni" olarak da tanımlanan milliyetçi bir isim.

Saldırıda hayatını kaybeden 30 yaşındaki Darya Dugina da babası gibi Ukrayna'nın işgaline verdiği destekle biliniyor.

Darya Dugina, ABD ve İngiltere tarafından, online dezenformasyon yaydığı gerekçesiyle yaptırımlara maruz kalmıştı.

Etiketler : rusya dugin cinayet
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