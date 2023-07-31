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Rusya'nın, Ukrayna'nın Kriviy Rig şehrine düzenlediği saldırıda ölü sayısı 5'e yükseldi
31 Temmuz 2023 Pazartesi 19:33:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 19:33:00

Rusya'nın, Ukrayna'nın Kriviy Rig şehrine düzenlediği saldırıda ölü sayısı 5'e yükseldi

Kaynak: AA

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Rusya'nın, Ukrayna'nın Kriviy Rig şehrine düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e, yaralananların sayısının 73'e yükseldiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından, Rusya'nın bu sabah Kriviy Rig'a düzenlediği saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Rus füzesinin isabet ettiği yerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Zelenskiy, "İlk belirlemelere göre 2 balistik füze isabet etti. Konutun 4. kattan 9. katına kadar olan kısmı tamamen yıkılmış durumda." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, saldırıda biri çocuk olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını aktardı.

Kriviy Rig Savunma Konseyi Başkanı Aleksandr Vilkul da sosyal medya paylaşımında, saldırıda yaralananların sayısının 73'e yükseldiğini, bunlardan 8'inin çocuk olduğunu kaydetti.

Zelenskiy, sabah yaptığı açıklamada, Rus ordusunun bu sabah Kriviy Rig ve Herson kentlerinde apartmanları ve bir üniversite binasını vurduğunu, ölü ve yaralıların olduğunu bildirmişti.

Son günlerde Rusya'nın şehirleri hedef aldığını söyleyen Zelenskiy, Rus ordusunun sivil tesisleri ve binaları bombaladığını ancak bunun kendilerini korkutmadığını ifade etmişti.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Etiketler : Rusya saldırısı Krivy Rig füze saldırısı Ukrayna
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