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16 Mayıs 2023 Salı 21:07:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 21:07:00

Rusya'nın Ukrayna'da açtığı zarar kayda alınacak

Kaynak: AA

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İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te yapılan Avrupa Konseyi Dördüncü Zirvesinde, 46 üye ülke Rusya'nın Ukrayna'da açtığı zararı kayda alacak mekanizmayı kabul edecek

İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Dördüncü Zirvesi öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Von der Leyen, İzlanda'ya dönem başkanlığının odağına Ukrayna'daki savaş suçlarının sorumlularının cezalandırılması konusunu aldığı için teşekkür etti.

Zirvede bu kapsamda Rusya'nın Ukrayna'ya gelecekte tazminat ödemesinin ilk adımını oluşturmak amacıyla bir "Hasar Kaydı" mekanizması başlatılacağından mutluluk duyduğunu belirten von der Leyen, "Zaman içinde yeniden yapılanma açısından düşündüğümüzde bu, mağdurlara adalet sağlamak için son derece önemli bir adli unsurdur" dedi.

Von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış formülünü desteklediklerini vurgulayarak, "Zelenskiy bunu tartışmaya çok açık. Ancak hepimiz için önemli olan, üzerinde çalıştığımız temelin bu formül olmasıdır." diye konuştu.

UKRAYNA BAŞBAKANI DA KATILIYOR

İzlanda Başbakanı Jakobsdottir de zirvenin bu akşamki oturumunda söz konusu barış formülü üzerinde nasıl ilerleneceğinin tartışılacağını belirterek, oturuma Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal'in de katılacağını dile getirdi.

AVRUPA KONSEYİ DÖRDÜNCÜ ZİRVESİ

Avrupa Konseyi'ne üye 46 ülkenin temsilcileri, dönem başkanı İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te iki günlük toplantı için bir araya geliyor.

Avrupa'daki son gelişmeler ve mevcut sınamaların ele alınacağı zirve, Ukrayna'ya verilen desteğin artırılmasını hedefliyor.

Zirve sonunda İzlanda, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanlığını Letonya'ya devredecek.

Zirvede Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay temsil ediyor.

Rusya, 16 Mart 2022'de Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkarılmıştı.

Etiketler : Rusya Zirve türkiye
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