Rusya'nın tüm bölgelerinde savaş dönemine yönelik “hazırlık durumu” yükseltildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre, Moskova'nın dahil olduğu Merkezi Federal Bölgesi ve Güney Federal Bölgesi'nde "yükseltilmiş hazırlık durumu" uygulamaya girecek.

Buna göre, söz konusu bölgelerde enerji, iletişim ve ulaşım altyapılarına yönelik güvenlik önlemleri artırılabilecek, bazı sektörlerdeki çalışmalar Rusya Savunma Bakanlığı ihtiyaçları doğrultusunda çalışabilecek ve bölgelerde güvenliğe ilişkin daha fazla denetim yapılabilecek.

İlhak edilen Kırım ve Ukrayna sınırındaki Krasnodar, Belgorod, Bryansk, Voronej, Kursk ve Rostov bölgelerinde ise "orta seviye hazırlık durumu" uygulanacak.

Orta seviye hazırlık durumuna göre, bölgelerde sivil savunma önlemleri, nüfusun ve bölgelerin tehlikelerden korunması için ilave seferberlik önlemleri alınabilecek.

Rusya'nın geriye kalan tüm bölgelerinde ise "temel hazırlık durumu" ilan edilirken, söz konusu bölgelerdeki yetkililer kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak için gerekli kararları alabilecekler.

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın yurt dışına çıkışlara yönelik sınırlarını kapatmayı planlamadığını söyledi.

Putin, bugün, ilhak edilen Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sıkıyönetim ilan edilmesine yönelik kararname imzalamıştı.