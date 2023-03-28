VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Balıkesir açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alımı! Detaylar netleşti
Uçan balık ilk uçuş için gün sayıyor!
Rusya'nın talebi BMGK 'dan geçmedi
Karamollaoğlu'ndan hakaret dolu sözler!
28 Mart 2023 Salı 08:42:00 - Güncelleme:28 Mart 2023 Salı 08:42:00

Rusya'nın talebi BMGK 'dan geçmedi

ABONE OL

Rusya'nın Kuzey Akım'a sabotajı bağımsız araştırma talebi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) geçmedi.

Rusya'nın Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarına yönelik sabotajın "bağımsız soruşturma komisyonu" tarafından araştırılmasını talep eden karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) geçmedi.

BMGK'de Rusya'nın talebiyle oylamaya sunulan karar tasarısı 3 'evet'e (Rusya, Brezilya ve Çin) karşı 12 'çekimser' oyla reddedildi.

Kabul edilmesi için BMGK'deki 15 üyenin 9 'evet' oyunu alması gereken tasarı, BM Genel Sekreterinin "uluslararası nitelikli bağımsız bir soruşturma komisyonu" kurmasını talep ederken, soruşturmanın kapsamlı, şeffaf ve tarafsız bir şekilde sabotajı araştırmasını öngörüyordu.

Sabotajın suçluları, destekçileri, düzenleyicileri ve suç ortaklarını ortaya çıkarmayı amaçlayan tasarı, tarafsız ve uluslararası tanınırlığı olan uzmanların atanmasını talep ediyordu.

Tasarı, BM Genel Sekreterinin 30 gün içinde sonuçları rapor etmesini öngörüyordu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, oylama öncesi yaptığı konuşmada Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarına yönelik sabotajlar hakkında Danimarka, Almanya ve İsveç'in yürüttüğü soruşturmaların "şüpheli" olduğuna işaret etti.

Daha kapsamlı ve şeffaf bir soruşturmanın gerekliği olduğunu aktaran Nebenzya, "Kıymetli olan vaktimizi harcıyoruz." uyarısında bulundu.

Kuzey Akım boru hatlarına eylül 2022'de düzenlenen sabotaj, Rusya ile Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan boru hatlarında büyük hasara yol açmıştı.

Etiketler : Rusya BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya BM Genel Sekreteri

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX