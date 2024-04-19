VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: 9'uncu gemi Mısır'da ulaştı
Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: 9'uncu gemi Mısır'da ulaştı
İliç'te maden ocağında toprak altında kalan bir işçinin daha naaşına ulaşıldı
Kalkınma Yolu Projesi ile Türkiye-Irak ticaretinde 20 milyar dolar hedefi
5 soruda kira beyannamesinde pişmanlık uygulaması
Ege Denizi'nde deprem
19 Nisan 2024 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:19 Nisan 2024 Cuma 10:30:00

Rusya'nın Stavropol bölgesinde "Tu-22M3" bombardıman uçağı düştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığı, orduya ait "Tu-22M3" model bombardıman uçağının Stavropol bölgesinde düştüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Stavropol bölgesinde savaş görevini tamamladıktan sonra askeri hava üssüne dönerken, Rus Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait Tu-22M3 model bombardıman uçağı düştü." ifadesine yer verildi.

4 kişilik mürettebatın fırlatma koltuğunu kullandığı kaydedilen açıklamada, 3 pilotun kurtarıldığı, birini arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Uçağın düştüğü yerde herhangi bir tahribatın yaşanmadığı belirtilen açıklamada, uçakta mühimmat bulunmadığı aktarıldı.

Açıklamada, "İlk verilere göre kazanın sebebi teknik arıza." ifadesi kullanıldı.

Stavropol Valisi Vladimir Vladimirov da bir pilotun aranmaya devam ettiğini kaydetti.

Etiketler : rusya stavropol bombardıman uçağı
Cilt bakımı önemli

Cilt bakımı önemli
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu
Sadri Alışık doğum gününde yad edildi

Sadri Alışık doğum gününde yad edildi
Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!
Oy kullanmak için geldi

Oy kullanmak için geldi
Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi

Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu
'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX