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28 Temmuz 2023 Cuma 17:47:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 17:47:00

Rusya'nın Samara şehrinde patlama meydana geldi

Kaynak: AA

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Rusya'nın Samara şehrindeki petrol rafinerisinin bulunduğu alanda patlama yaşandığı bildirildi.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Enformasyon Politikası Komitesi Başkanı Aleksandr Hinşteyn, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Samara'da bir patlama yaşandığını belirtti.

Patlamanın bir petrol rafinerisinin bulunduğu alanda gerçekleştiğini kaydeden Hinşteyn, "İlk belirlemelere göre, bir patlayıcı yerleştirilmiş. Neyse ki ciddi bir hasar veya can kaybı olmadı." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Rusya Rusya patlama rusya samara
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