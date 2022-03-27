VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bosna Hersek Gazileri Türkiye Gençlik Vakfı'nda Gençlerle Buluştu
Türkiye'den dev savunma hamlesi
ABD'den olay Biden yorumu!
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -27 Mart
Ramazan 2 Nisan'da başlayacak
Borsada hizmet sektörü şirketlerinin karı 2021'de yaklaşık 5 katına çıktı
Rusya'nın Lviv kentinde füzelerle vurduğu yakıt deposundaki yangın söndürüldü
İstanbul'da feci kaza! Yaralılar var
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Türkiye'nin İstikrara Katkısı: Barışa Yönelik Çok Yönlü Di...
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şubatta 617 yatırım teşvik belgesi verdi
Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Başar: Ukrayna-Rusya savaşı otomotivde birçok komponentin bulunamamasın...
Irak Türkmen Cephesi: Kerkük'te terör örgütü PKK'nın varlığı giderek artıyor
Fetih Hareketi: Batı Şeria'da yerel seçimleri açık farkla kazandık
Projeleri okuyor
Sushiler kadınlardan
Tamamen arabesk
Dijitale yeşil ışık
Konuşmak doğru değil
Mücevher Hadise'si
Doktor eşten tehdit mesajı
Popun kralı benim
"Çöküşü kendileri de görüyorlar"
'CHP katil' diyen HDP'li danışman
Sağanak yağmur geri geliyor!
27 Mart 2022 Pazar 11:37:00 - Güncelleme:27 Mart 2022 Pazar 11:37:00

Rusya'nın Lviv kentinde füzelerle vurduğu yakıt deposundaki yangın söndürüldü

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya'nın güdümlü füzelerle Ukrayna'nın Lviv kentinde vurduğu yakıt deposundaki yangın söndürüldü.

Ukrayna Acil Durum Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.30 sıralarında Rusya'nın füzelerle vurduğu Lviv'deki yakıt deposunda büyük yangın çıktı. Saldırının hemen ardından başlayan yangını söndürme çalışmaları, bu sabah 07.00'de tamamlandı.

    Lviv şehir merkezinde bulunan yakıt depolarının bazılarının tamamen küle döndüğü görüldü.

    Etiketler : Ukrayna Acil Durum Servisi Rusya UKRAYNA
    Çelik'ten hediye!

    Çelik'ten hediye!
    Çağla'yı etkilemenin formülü:BAŞARI

    Çağla'yı etkilemenin formülü:BAŞARI
    Camdaki Kız'ın Cannes heyecanı

    Camdaki Kız'ın Cannes heyecanı
    ‘Herkesin hikayesi devam ediyor'

    ‘Herkesin hikayesi devam ediyor'
    Onların tebessümü dünyalara bedel

    Onların tebessümü dünyalara bedel
    Aslı'ya kardeş uyarısı

    Aslı'ya kardeş uyarısı
    Dondurmadan 2 milyon lira kazandı

    Dondurmadan 2 milyon lira kazandı
    250 bin TL'lik kumaş

    250 bin TL'lik kumaş
    Gülşen'i konuşmak yasak

    Gülşen'i konuşmak yasak

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER