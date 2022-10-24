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Rusya'nın 'kirli bomba' iddialarına 3 ülkeden ret: Kabul etmeyeceğiz
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24 Ekim 2022 Pazartesi 09:36:00 - Güncelleme:24 Ekim 2022 Pazartesi 09:36:00

Rusya'nın 'kirli bomba' iddialarına 3 ülkeden ret: Kabul etmeyeceğiz

Kaynak: AA

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ABD, Fransa ve İngiltere, Rusya'nın "kirli bomba" iddialarını reddederek, gerginliği artırmak için kullanılacak bahaneleri kabul etmeyeceklerini bildirdi.

ABD,Fransa ve İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'nın kendi topraklarında kirli bomba (radyoaktif içerikli bomba) kullanmaya hazırlandığı yönündeki iddialarını reddederek, Rusya'da gerginliği artırmak için kullanılacak bahaneleri kabul etmeyeceklerini bildirdi.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın dışişleri bakanları yaptıkları ortak açıklamada, Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteklerini bir kez daha yineledi.

Açıklamada, söz konusu ülkenin sonuna kadar Ukrayna'nın topraklarını savunmasına desteğini sürdüreceğine işaret edilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün (22 Ekim Pazar) ülkelerimizin savunma bakanları Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bu ülkenin talebi üzerine ayrı ayrı görüştü. Ülkelerimiz, Rusya'nın Ukrayna'nın kendi topraklarında kirli bomba kullanmaya hazırlandığına ilişkin yalan iddialarını reddetti. Dünya, bu iddiaların bölgede gerginliğin arttırılması için bahane edilmesine yönelik her çabayı görecektir. Rusya'nın gerginliği artırmaya yönelik bu bahanelerini reddediyoruz."

Açıklamada, söz konusu 3 ülkenin dışişleri bakanlarının yaptıkları telefon görüşmesinde, Ukrayna'ya güvenlik, ekonomik ve insani yardımları sürdürme vurgusu yaptığı aktarıldı.

ZELENSKİ: BUNUN ANLAMI RUSLARIN ZATEN BUNLARI HAZIRLADIĞIDIR

Ukrayna'nın düşük güçlü nükleer bombalar kullanarak Rusya'yı kitle imha silahları kullanmakla suçlayacağına yönelik iddiaya cevap veren Zelenski, "Bu savaşta akla gelebilecek tüm pisliklerin kaynağının kim olduğunu biliyorlar. Zaporijya Nükleer Santrali'nde radyasyon tehdidiyle şantaj yapanlar kimdi? Kakhovka Hes Barajı'nı ve ünitelerini patlatarak şantaj yapan Rus ordusuydu. Fosforlu bomba, yasaklı mayınlar ve yasaklı silahlar kullanan Rusya'dır. Ukrayna her zaman iyiliğin tarafındadır" dedi.

- ABD DIŞİŞLERİ BAKANI, UKRAYNALI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Blinken'ın Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine sarsılmaz desteğini yinelediği aktarıldı.

Blinken'ın, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun "kirli bomba" iddialarını reddettiğine işaret edilen açıklamada, Ukrayna'ya uluslararası yardımların da ele alındığı aktarıldı.

Etiketler : ABD Rusya Fransa İngiltere kirli bomba iddiaları Rusya Ukrayna savaşı
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