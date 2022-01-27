Rusya'nın güvenlik garantisi taleplerine ABD'den cevap

Ukrayna-Rusya sınırındaki hareketlilik, diplomasi trafiğini artırdı. ABD Rusya'nın güvenlik garantisi taleplerine dair cevabını Moskova Büyükelçisi aracılığıyla Rusya Dışişleri Bakanlığı'na iletti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken teslim edilen belgeye dair açıklamada bulundu.

"Rusya'ya gönderdiğimiz mektup kamuoyu önünde söylediklerimizin tekrarıdır. Belge, ABD ve müttefiklerinin endişelerini içeriyor. Cevabımız ABD'nin diyaloğa açık olduğunu ve diplomasiyi tercih ettiğini yansıtıyor."

ABD'nin cevabının Ukrayna ve Avrupalı müttefiklerle tam uyumlu olduğunu söyleyen Blinken, NATO'nun ise Rusya'ya cevabını ayrıca ileteceğini söyledi.

"KİEV'DEKİ BÜYÜKELÇİLİK AÇIK KALACAK"

"Ukrayna'daki ABD vatandaşları ülkeden ayrılmayı ciddi şekilde düşünmeli" diyen Blinken, Kiev'deki büyükelçiliğin açık kalacağını duyurdu.

Blinken, Rusya'dan nasıl bir cevap geleceğinin sorulması üzerine "Nasıl cevap vereceğine karar vermek Rusya'nın işi. Biz her iki duruma da hazırız" dedi.

"Kiev'e yaptığımız askeri yardım bu hafta 3 parça halinde ulaşacak"

ABD'nin, Ukrayna'nın güvenliğine desteğini de sürdüreceğinin altını çizdi

"ABD'nin Kiev'e yaptığı askeri yardım bu hafta 3 parça halinde ulaşacak. Bu yardımların içinde Ukrayna'da ön saflarda kullanılacak Javelin füzeleri, diğer terörle mücadele sistemleri, 283 ton cephane ve askeri teçhizat olacak. Daha çok yardımın da önümüzdeki günlerde gitmesi bekleniyor."

TÜM YAPTIRIM SEÇENEKLERİ MASADA

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri bir girişimi durumunda ABD ve Avrupa ülkelerinin çok hızlı bir şekilde Moskova'ya ağır yaptırımlar getireceğini belirten Blinken, tüm yaptırım seçeneklerinin masada olduğunu ifade etti.

Blinken, "Birlikte hızlı bir şekilde atacağımız adımlar, Rusya'nın ekonomik ve mali angajman, savunma, ileri teknoloji sektörleri için teknoloji geliştirme kabiliyetleri de dahil doğrudan Putin'in hassas olduğu alanlara yönelik olacak." dedi.

EK MUTABAKAT TEKLİFİ

Blinken, ABD'nin Rusya'ya, nükleer füze dahil Avrupa'daki stratejik silahların azaltılması için New START anlaşmasına ek mutabakat yapabilecekleri teklifinde bulunduğunu açıkladı.

Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile cevabı takiben bir görüşme yapacak.

RUSYA'NIN GÜVENLİK GARANTİLERİ TEKLİFLERİ

Rusya, ABD ve NATO'ya aralık ayında ilettiği güvenlik garantileri konulu anlaşma tekliflerinde, NATO'nun genişlemesinden vazgeçilmesine dair taahhüt istemişti.

ABD'nin eski Sovyetler Birliği ülkelerinde ve NATO üyesi olmayan ülkelerde askeri üs kurmaması, herhangi bir askeri faaliyette bulunmak için bu ülkelerin altyapısını kullanmaması ve bu ülkelerle askeri iş birliği yapmaması talepleri de taslak anlaşma metinlerinde yer alıyor.

Rusya'nın teklifinde, nükleer silahların ülkelerin kendi toprakları dışında konuşlandırılmaması ve ulusal topraklar dışında konuşlandırılan bu tür silahların geri çekilmesine yönelik maddeler de bulunuyor.