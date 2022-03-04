VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dengeler Türkiye'nin lehine değişiyor!
Canlı yayında 2 nokta bombalandı
F-35'leri işaret eden Bayraktar meydan okudu
Uzay Macerası Model Uydu Yarışması ile Devam Ediyor
"En İyi 1000 Bilim İnsanı" sıralamasında Türk akademisyenden büyük başarı
Bir haftada üç kez suikasttan kurtuldu
"Kadın cinayetlerine iyi hal indirimi olmayacak"
"Ayağınıza sıktınız Türkiye'ye gidecekler"
İçişleri Bakanlığı'ndan maske genelgesi
Murat Kurum, Deprem Haftası dolayısı ile bir video mesaj yayımladı
Ukrayna'ya gönderecekleri füzeler ülkeyi karıştırdı!
Rusya'da ağır kayıp! Ukrayna'da öldürüldü
Milli Muharip Uçak'ta kullanılacak
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme
Türkiye dostu isim Cumhurbaşkanı seçildi
Patlarsa Avrupa'nın sonu olur
Soğuk ve kar yağışı bitmedi!
ABD'den Ukrayna'nın talebine ret
Kendi tiyatrosunda oynadı
Sokak çocuğunu oynamak istiyor
Kuruluş Osman'a taze kan
Pijama utandırdı
Sonsuz aşk yoktur
Bugünü bayram ilan edelim
04 Mart 2022 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:04 Mart 2022 Cuma 11:09:00

Rusya'nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadychiy hava sahasının kapatılmasına sinirlendi: Ayağınıza sıktınız Rus turistler Türkiye'ye gidecek

Kaynak: Hürriyet

ABONE OL

Rusya Ukrayna savaşındaki son durumda AB ülkeleri Rusya'ya hava sahasını kapattı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de o ülkelerden biri. Rusya'nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadychiy, bu karara sinirlendi ve "Ayağınıza sıktınız. Bu yaz Rus turist beklemeyin, Türkiye'ye gidecekler" dedi.

Kıbrıs Rum yönetiminin AB ile paralel Rusya'ya yaptırımları uygulayarak hava sahasını kapatması sonrası Rusya resti çekti. Rus Büyükelçisi Stanislav Osadychiy, "Yaz geliyor, Rus turist beklemeyin. Türkiye'ye gidecekler" ifadesinde bulundu.

1974 BENZETMESİNE KIZDI

Rusya ile ekonomik ve siyasi çok yakın ilişkileri bulunan Kıbrıs Rum yönetiminin Büyükelçisi Osadychi, Rum Sigma televizyonuna verdiği röportajda, Nikos Anastasiadis hükümetini sert bir dille eleştirdi. Rusya'nın Ukrayna'daki Rusları korumak amacıyla müdahalede bulunduğunu savunan Osadychi, Rumların 'Türk işgali' propagandası yaptığı 1974 Kıbrıs Barış Harekatı benzetmesine de sinirlendi. Rum muhabirin bu yöndeki sorusuna, "Ukrayna'daki Donbas bölgesi Ukrayna işgali altında kaldı" yanıtı verdi.

Rum yönetimi ve AB'nin uygulamaya aldığı yaptırımları eleştiren Rus Büyükelçi, "Yaptırımlardan hiç endişeli değiliz. Avrupalılar doğalgaz, petrol, buğday nereden temin edecekler? Kıbrıs'a Rus turistler nasıl gelecek? Gelmeyecekler. Türkiye'ye gidecekler. Paralarını orada harcayacaklar. Yaz geliyor. Kıbrıs'ın hava sahasını kapattınız. Kendi ayağınıza sıktınız. Biz bunun olmasını istemedik" diye konuştu.

UKRAYNA ELÇİSİ MUTLU

Rum Sigma televizyonu, Ukrayna Büyükelçisi Ruslan Mimchynski ile de ayrı bir röportaj yaptı. AB'nin yaptırımlarını Rum yönetiminin de uygulamasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Ukrayna Büyükelçisi, Rum muhabirin ısrarlı sorusuna rağmen, Rusya'nın müdahalesi ile 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı benzetmesi yapmadı. Ukrayna elçisi, Avrupa ve Rum yönetimi hava sahasının Rusya'ya kapanmasının büyük etki yapmayacağını belirterek, "Asıl biz Ukrayna'nın hava sahası Rusya'ya kapatılmasını istiyorduk. O zaman Rusya'ya karşı etkili olurdu" dedi.

Etiketler : Kıbrıs Rum yönetimi Stanislav Osadychiy Türkiye Rus turist
Eski formuna kavuştu

Eski formuna kavuştu
Sportif çift

Sportif çift
‘Sadakatsiz'liğe son veriyor

‘Sadakatsiz'liğe son veriyor
Her şeyi taklit etmiş

Her şeyi taklit etmiş
Sevgiliden Paris sürprizi

Sevgiliden Paris sürprizi
Yeni dizi heyecanı

Yeni dizi heyecanı
Cesur Tülin

Cesur Tülin
Çağla karantinada

Çağla karantinada
Hacker şoku

Hacker şoku

EN ÇOK OKUNAN HABERLER