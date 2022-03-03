VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
En Verimli Elektrikli Araçlar TEKNOFEST'te Yarışıyor
"Karadeniz'in dibini görecekler, buna layıklar!"
Rusya'nın planı deşifre oldu!
Başkan Erdoğan'dan Kırım Tatarlarının güvenliği için kritik talimat
Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervi bulunmuştu! O bölgeden doğal gaz müjdesi
Z ve V harflerinin sırrı ortaya çıktı
İşte Rusya'nın yeni hedefi
Ömer Özkök ile “Böyle Oldu
Çin, Rusya'ya 'saldırıyı ertele' demiş!
Türkiye karşıtı hadsiz sözler
Abasıyanık'a ses oldu
‘Best Of' albümü geliyor
2 milyona ‘Mahmure'
Estetik değil kilo aldım
Bahçeli çözüm için 5 medde sıraladı
Başkan Erdoğan MHP lideri ile bir araya gelecek
75 ton ağırlığında!
Almanya Özbek asıllı Rus milyarderin 600 milyon dolarlık yatına el koydu
Japon otomobil üreticileri Rusya'daki faaliyetlerini askıya alıyor
Moody's Rusya'nın kredi notunu düşürdü
Zelenskiy, bir haftada yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi
BM: 1 milyondan fazla mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti
Enflasyon rakamları açıklandı
Çizimini yap, ödülünü kap!
03 Mart 2022 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:03 Mart 2022 Perşembe 15:00:00

Rusya'nın gizli belgeleri ortaya çıktı! İşte operasyonun biteceği tarih

ABONE OL

Ukrayna Savunma Bakanlığı, çatışmalar sırasında ele geçirilen Rus askeri harekat planlarını açıkladı. Rusların operasyon başlangıcı için 20 Şubat'ı, sonlandırmak için de 6 Mart'ı seçtikleri görülüyor. Operasyonun onay tarihi ise 18 Ocak.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında 8. güne girilirken harekata ilişkin gizli belgeler ortaya çıktı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, belgeler Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun 810. Taktik Tugayı'ndan ele geçirildi.

Askeri harekat belgelerinin yanısıra, gizli kontrol tabloları, personel listesi ve gizli çağrı işaretleri de ele geçirildi.

BAŞLANGIÇ 20 ŞUBAT, BİTİŞ 6 MART

Ukrayna Savunma Bakanlığı, söz konusu evraklara ilişkin yaptığı bilgilendirmede, "Ukrayna ile savaş için planlama belgelerinin 18 Ocak'ta onaylandığı ve Ukrayna'yı ele geçirme operasyonunun 15 gün, yani 20 Şubat-6 Mart tarihleri arasında süreceği alınan bilgilerden biliniyor" ifadelerini kullandı.

ÇİN RUSYA'YA "İŞGALİ OLİMPİYAT SONRASINA BIRAK" DEMİŞ

Öte yandan Amerikan New York Times gazetesi, Çin'in Rusya'nın saldıracağından önceden haberdar olduğunu ve Putin'den "Kış Olimpiyatları bitene kadar bekle" talebinde bulunduğunu belirtti. Pekin bu iddiayı yalanlasa da Putin'in işgal için seçtiği zamanlama ile iddiaların örtüşmesi dikkat çekti.

TÜM TARİHLER BİRBİRİYLE ÖRTÜŞÜYOR

Bilindiği üzere Kış Olimpiyatları, Çin'in başkenti Pekin'de 4 Şubat-20 Şubat 2022 tarihleri arasında yapıldı. Ukrayna'nın açıkladığı Rus belgelerinde saldırı onayının 18 Ocak'ta verildiği görülüyor. Muhtemeldir ki (eğer iddia doğruysa) Rusya bu tarihten sonra Pekin'i bilgilendiriyor. Putin ise Çin'i 4 Şubat'ta ziyaret ediyor. Putin, işgal öncesi 90 dakika boyunca dünyaya seslendiği konuşmasını 20 Şubat'ta yani tam da olimpiyatların bittiği gün yapıyor. İşgal ise 24 Şubat sabahı başlıyor. Çin her ne kadar iddiaları reddetse de bu iki haber incelendiğinde tarihlerin örtüştüğü kanısı ortaya çıkıyor. Böyle bir durumda Çin'in "operasyonu ertele" talebinin Rusya tarafından dikkate alındığını düşünmek yanlış olmaz.

Etiketler : RUSYA UKRAYNA SAVAŞ
Torun istiyorum

Torun istiyorum
Sportif çift

Sportif çift
Vertigo ile başı dertte

Vertigo ile başı dertte
Sevenlerinden dua istedi

Sevenlerinden dua istedi
Emrah'ın şarkısına yorum

Emrah'ın şarkısına yorum
Aşkları kısa sürdü

Aşkları kısa sürdü
Hacker şoku

Hacker şoku
Nilhan'la ‘Olmuyor'

Nilhan'la ‘Olmuyor'
Miniklere oyuncak jesti

Miniklere oyuncak jesti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER