Rusya'nın planı deşifre oldu!

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında 8. güne girilirken harekata ilişkin gizli belgeler ortaya çıktı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, belgeler Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun 810. Taktik Tugayı'ndan ele geçirildi.

Askeri harekat belgelerinin yanısıra, gizli kontrol tabloları, personel listesi ve gizli çağrı işaretleri de ele geçirildi.

BAŞLANGIÇ 20 ŞUBAT, BİTİŞ 6 MART

Ukrayna Savunma Bakanlığı, söz konusu evraklara ilişkin yaptığı bilgilendirmede, "Ukrayna ile savaş için planlama belgelerinin 18 Ocak'ta onaylandığı ve Ukrayna'yı ele geçirme operasyonunun 15 gün, yani 20 Şubat-6 Mart tarihleri arasında süreceği alınan bilgilerden biliniyor" ifadelerini kullandı.

ÇİN RUSYA'YA "İŞGALİ OLİMPİYAT SONRASINA BIRAK" DEMİŞ

Öte yandan Amerikan New York Times gazetesi, Çin'in Rusya'nın saldıracağından önceden haberdar olduğunu ve Putin'den "Kış Olimpiyatları bitene kadar bekle" talebinde bulunduğunu belirtti. Pekin bu iddiayı yalanlasa da Putin'in işgal için seçtiği zamanlama ile iddiaların örtüşmesi dikkat çekti.

TÜM TARİHLER BİRBİRİYLE ÖRTÜŞÜYOR

Bilindiği üzere Kış Olimpiyatları, Çin'in başkenti Pekin'de 4 Şubat-20 Şubat 2022 tarihleri arasında yapıldı. Ukrayna'nın açıkladığı Rus belgelerinde saldırı onayının 18 Ocak'ta verildiği görülüyor. Muhtemeldir ki (eğer iddia doğruysa) Rusya bu tarihten sonra Pekin'i bilgilendiriyor. Putin ise Çin'i 4 Şubat'ta ziyaret ediyor. Putin, işgal öncesi 90 dakika boyunca dünyaya seslendiği konuşmasını 20 Şubat'ta yani tam da olimpiyatların bittiği gün yapıyor. İşgal ise 24 Şubat sabahı başlıyor. Çin her ne kadar iddiaları reddetse de bu iki haber incelendiğinde tarihlerin örtüştüğü kanısı ortaya çıkıyor. Böyle bir durumda Çin'in "operasyonu ertele" talebinin Rusya tarafından dikkate alındığını düşünmek yanlış olmaz.