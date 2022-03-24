Rusya savaş suçu işliyor

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24 Mart 2022 Perşembe 07:32:00 - Güncelleme:24 Mart 2022 Perşembe 07:32:00

Rusya'nın BMGK'ya sunduğu 'Ukrayna' tasarısına ret! Zelenski'den "küresel protesto" çağrısı

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Rusya-Ukrayna savaşı 29. gününe girdi. Savaşın başından beri Rusya'nın Ukrayna'da sivilleri hedef aldığını belirten ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevcut belgeler ışığında ABD yönetiminin, Rus güçlerinin Ukrayna'da "savaş suçları" işlediği sonucuna ulaştığını ifade etti. Blinken, "Savaş suçları işleyenlerin hesap vermesi için gerekli adımlar atılacak" dedi. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine sunduğu Ukrayna'ya 'insani yardım' tasarısı, gereken 9 oyu alamadığı için kabul edilmedi, tasarıya sadece Çin destek verdi, 13 ülke ise çekimser kaldı.

Rusya-Ukrayna savaşının 29. gününde bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın ancak varoluşuna bir tehdit durumunda nükleer silah kullanacağını belirtirken ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Savaş suçları işleyenlerin hesap vermesi için gerekli adımlar atılacak" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise savaşın birinci ayında, "küresel protesto" çağrısı yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat, 29'uncu gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

06:44 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın bir ayda Kiev şehrini kuşatamadığını bildirdi.

03:23 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna'nın, Rusya Federasyonu'nun güvenliğini hiçbir zaman tehdit etmediğini belirterek, dünya kamuoyuna savaşı durdurmaları çağrısında bulundu.

02:53 New York Belediye Başkanı Eric Adams, Ukrayna'ya destek için düzenlenen bayrak çekme törenine katılarak "birlik ve beraberlik" mesajı verdi.

02:14 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'da şimdiye kadar sağlık hizmeti veren merkezlere 64 saldırı yapıldığını duyurdu.

01:59 Rusya, BM'deki Rus diplomatların sınır dışı edilmesine karşılık olarak ABD'ye nota vererek "İstenmeyen kişi" listesini sundu.

01:57 Rusya, Ukrayna savaşıyla ilgili yanlış bilgiler yaydığı gerekçesiyle Google'ın haber toplama servisini erişime kapattı.

01:27 Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu Ukrayna'ya "insani yardım" tasarısı, gereken 9 oyu alamadığı için kabul edilmedi, tasarıya sadece Çin destek verdi, 13 ülke ise çekimser kaldı.

00:24 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde 4 bin 554 Mariupol ve Gülaypole sakininin tahliye edildiğini açıkladı.

23:58 Ukrayna'nın Harkov kentinde Rus bombardımanlarına dair açıklama yapan belediye, sivillerin yaşadığı 998 binanın vurulduğu bildirdi.

23:55 Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından Moskova'da faaliyetlerine devam etmesi nedeniyle sert eleştirilerin hedefi olan Fransız otomobil üreticisi Renault, Rusya'daki üretim faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

23:23 Ukrayna'da Rus bombardımanın hedefi olan binada çıkan yangına müdahale eden Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne bağlı personeller çatışmanın ortasında kaldı.

23:00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin, ABD Başkanı Joe Biden'dan, Rus milyarder Roman Abramovich'in "Rusya ile arabuluculuk yapabilir" gerekçesiyle yaptırım listesine alınmamasını istediği iddia edildi.

Etiketler : rusya ukrayna savaş BMGK
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