VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Millet İttifakı genel başkanları Meclis dışında kaldı
Yunanistan geri itti, 48 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı
Rusya'nın başkenti Moskova'ya İHA saldırıları düzenlendi
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
İnatlaşmanın temelinde olumsuz yaşantıların etkisi var
Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e düzenlediği yoğun İHA saldırısında 1 kişi öldü
30 Mayıs 2023 Salı 10:00:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2023 Salı 10:00:00

Rusya'nın başkenti Moskova'ya İHA saldırıları düzenlendi

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya'nın başkenti Moskova ve etrafındaki yerleşim yerlerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde İHA saldırıları sonucunda bazı binalarda hafif hasar meydana geldiğini bildirdi.

Şehrin acil durum görevlilerinin olay yerinde olduğunu kaydeden Sobyanin, durum tespiti yapıldığı bilgisini paylaştı. Sobyanin, "Halihazırda kimse ciddi şekilde yaralanmadı. Lütfen yalnızca resmi kaynaklara güvenin ve doğrulanmamış bilgileri yaymayın." ifadelerini kullandı.

Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı bölgelerde duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerine ait olduğunu belirtti. Vorobyev açıklamasında, şunları kaydetti:

"Moskova'ya yaklaşırken birkaç İHA düşürüldü. Halktan sakin olmasını rica ediyorum. Tüm acil servis görevlileri çalışıyor. Bilgilendirme yapacağız."

Rus haber ajansları, Moskova içerisinde iki farklı caddede bulunan konutlara insansız hava araçlarının isabet ettiğini bildirdi. İHA'ların isabet etttiği binaların cephelerinde hasar oluştuğu bilgisine yer verilen haberlerde, yaralı ya da ölü olmadığı ifade edildi.

İHA'ların nereden geldiğine dair açıklama yapılmadı.

Bazı sosyal medya kaynaklarında, şehre 25 İHA saldırısı düzenlendiği ve büyük çoğunluğunun hava savunma sistemleriyle vurulduğu öne sürülerek, İHA'ların bazılarının silahlı olduğu belirtildi.

Sosyal medyaya Moskova bölgesinde havada uçan ve vurulan bazı İHA görüntüleri yansıdı.

Etiketler : rusya moskova iha saldırı
Hande Erçel'in Cannes şıklığının bedeli belli oldu

Hande Erçel'in Cannes şıklığının bedeli belli oldu
Küslük bitti

Küslük bitti
Bodrum'da tenis heyecanı

Bodrum'da tenis heyecanı
Her yer aynı Melis

Her yer aynı Melis
‘Masal' sevinci

‘Masal' sevinci
Betül Demir: Lahmacuna bin TL vermem

Betül Demir: Lahmacuna bin TL vermem
Düğün öncesi film hüsranı

Düğün öncesi film hüsranı
Çiçeği beğenilmedi

Çiçeği beğenilmedi
Milan 1 yaşında

Milan 1 yaşında

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX