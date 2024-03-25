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25 Mart 2024 Pazartesi 08:42:00 - Güncelleme:25 Mart 2024 Pazartesi 08:42:00

Rusya'nın 15 yaşındaki kahramanı... Yüzlerce canı İslam kurtardı

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Terör saldırısının yaşandığı AVM'de çalışan 15 yaşındaki İslam Halilov, saldırıdan kaçan kalabalığı binadan çıkararak hayatlarını kurtardı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da 137 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırının yapıldığı Crocus City Hall adlı konser salonunda yarı zamanlı çalışan 15 yaşındaki Azerbaycan asıllı İslam Halilov, büyük bir kahramanlığa imza attı.

İNSANLARI TAHLİYE

İslam Halilov, terör saldırısında seyircilerin Crocus'tan tahliyesine yardım etti ve 100'den fazla kişiyi kurtardı. Kalabalığın tuvalete doğru çıkmaza girdiğini fark eden İslam, tahliyeye liderlik etmeye başladı. İnsanları dar geçitten Expo bölgesine ve ardından ofis binasından sokağa, güvenli bir yere götürmeyi başardı. İslam, "Eğer gidersem yüzlerce insanın öleceğini anladım. Bulabildiğim herkesi dışarı çıkardım ve eve gittim. Kendimi bir kahraman olarak görmüyorum" dedi.

MADALYA VERİLECEK

Rusya'da kahraman ilan edilen İslam Halilov, cesaretinden Rusya'nın "Hizmet İçin" madalyası verilecek. Ödül Rusya Müslümanlarının manevi lideri müftü Şeyh Ravil Gaynutdin tarafından 29 Mart'ta Katedral Camii'nde takdim edilecek.

Etiketler : rusya moskova terör saldırısı islam halilov
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