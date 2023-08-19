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Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 7 ölü çok sayıda yaralı
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19 Ağustos 2023 Cumartesi 21:16:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2023 Cumartesi 21:16:00

Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 7 ölü çok sayıda yaralı

Kaynak: AA

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Rusya'nın, Ukrayna'nın Çernigiv kentine düzenlediği füze saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 129 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus füzesinin Çernigiv kent merkezindeki meydan, üniversite ve tiyatronun bulunduğu yere isabet ettiğini belirterek, "Ölü ve yaralılar var. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, olay yerinde tüm servislerin çalıştığını aktardı.

Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'ya karşı dünyayı birleştirmek için daha fazlasını yapacaklarını kaydetti.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda 7 kişinin öldüğünü, 15'i çocuk ve 15'i polis olmak üzere 129 kişinin yaralandığını bildirdi.

Çernigiv Şehir Konseyinin Telegram kanalından yapılan açıklamada da, şehirde Rusya'nın saldırıları dolayısıyla 19-21 Ağustos tarihlerinde yas ilan edildiği aktarıldı.

Etiketler : ukrayna savaş rusya saldırı
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