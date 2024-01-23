Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı

Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Harkiv, Pavlohrad ve Balakleya kentlerine sabah saatlerinde Rus ordusu tarafından füze saldırısı düzenlendi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, başkentte patlamaların meydana geldiğini, en az 9 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğunu belirten Kliçko, patlamamış füze nedeniyle bir evin tahliye edildiğini açıkladı.

Harkiv Belediye Başkanı Oleg Sinegubov, füze saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, biri çocuk 28 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Sinegubov, "Rusya ordusu, saldırıda X-22 tipi seyir füzeleri kullandı." ifadesini kullandı.

Pavlohrad kentinde bir kişinin yaşamını yitirdiği, Balakleya kentinde de patlamalar sonucu iki kişinin yaralandığı bildirildi.