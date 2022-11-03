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03 Kasım 2022 Perşembe 13:33:00 - Güncelleme:03 Kasım 2022 Perşembe 13:33:00

Rusya'dan Türkiye'ye açıklaması: Karardan memnunuz

Kaynak: aksam.com.tr

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin tahıl anlaşması kapsamında Ukrayna'nın garantörü olduğu için memnun olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Ukrayna'nın Türkiye'ye verdiği garantilerden sonra tahıl ihracat anlaşmasının yeniden başlamasından memnunuz." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ayrıca Moskova'nın tahıl anlaşması kapsamında Rus tahıl ve gübre arzının önündeki engeli kaldırma konusunda ilerleme görmediğini söyledi.

Kremlin ise, "Türkiye'nin tahıl anlaşmasının yeniden başlamasındaki varlığı, anlaşmalara olan güvenin ana faktörüdür" açıklamasında bulundu.

Etiketler : Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye tahıl anlaşması
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