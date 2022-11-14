Rusya'dan ''Türkiye'' iddiasına cevap: Ne doğrulayabiliriz ne de reddedebiliriz
Kremlin, Rus heyetin Ankara'da ABD'li yetkililerle görüştüğüne dair haberi ne doğrulayabileceğini ne de reddedebileceğini açıkladı.
Rus gazetesi Kommersant'ın bir kaynağa dayandırdığı haberinde Rus ve ABD'li heyetlerin bugün Ankara'da görüşmeler gerçekleştirdiği ve heyette Rusya'nın SVR istihbarat teşkilatı başkanı Sergei Naryshkin'nin de yer aldığı belirtilmişti.
Kremlin, Rus heyetin Ankara'da ABD'li yetkililerle görüştüğüne dair haberi ne doğrulayabileceğini ne de reddedebileceğini açıkladı.
- BM: Rusya Ukrayna'ya savaş tazminatı ödeyecek
- Şi'den Biden'a, "Tayvan, aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgimizdir" mesajı
- Kremlin'den Ankara'daki görüşme hakkında açıklama
- Stoltenberg: Ukrayna'nın kabul edeceği şartlar oluşursa destekleriz
- Biden: Yeni bir soğuk savaşa ihtiyaç yok
- Tahıl anlaşmasının yenilenmesi için engelleri kaldırmaya çalıştıklarını söyledi