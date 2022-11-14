Rusya'dan ''Türkiye'' iddiasına cevap: Ne doğrulayabiliriz ne de reddedebiliriz

Rusya'dan ''Türkiye'' iddiasına cevap: Ne doğrulayabiliriz ne de reddedebiliriz

Rus gazetesi Kommersant'ın bir kaynağa dayandırdığı haberinde Rus ve ABD'li heyetlerin bugün Ankara'da görüşmeler gerçekleştirdiği ve heyette Rusya'nın SVR istihbarat teşkilatı başkanı Sergei Naryshkin'nin de yer aldığı belirtilmişti.

Kremlin, Rus heyetin Ankara'da ABD'li yetkililerle görüştüğüne dair haberi ne doğrulayabileceğini ne de reddedebileceğini açıkladı.